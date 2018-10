Roman Reigns representará a la WWE en un evento público

Pese a que Roman Reigns abandonó la WWE de forma temporal por ir a tratarse de su leucemia, el luchador seguirá participando de eventos como imagen, o por lo menos eso se planteó en una publicación de una ComiCon.

La ACE Comic Con Arizona publicó en su cuenta de Twitter algunos detalles de su evento que se realizará en enero y entre los luchadores estipulados como invitados aparece Roman Reigns.

Este evento que se realizará entre el 11 y 13 de enero en el en el Gila River Arena de Glendale en de Arizona también contará con Charlotte Flair, Alexa Bliss y la ex anunciadora Lilian García.

Como se recuerda, en la pasada edición de RAW, Roman Reigns confesó en el ring que en el pasado de trató de leucemia y que ahora debía hacer lo mismo por un nuevo brote de la enfermedad.

De esta forma, el título Universal quedará vacante y se definirá a un nuevo campeón en Crown Jewel entre Braun Strowman y Brock Lesnar.

Announcing the initial guest list for #ACEcomiccon Arizona 2019!!! https://t.co/MoNFkNpuAw Join us @GilaArena January 11-12-13! Pricing & on sale days / times will be posted next week. Stay tuned! #aceuniverse pic.twitter.com/sTPyCiG8Y9