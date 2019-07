Carlos Neuhaus y su motivador mensaje a Inés Melchor: "Tendrá su revancha" [VIDEO]

El presidente de la Comisión Organizadora de los Juegos Panamericanos Lima 2019 (Copal), Carlos Neuhaus, lamentó que una de nuestras mejores atletas, Inés Melchor, se pierda el certamen internacional que iniciará el próximo viernes 26 de julio.

"Así es la vida, pero bueno que se va a hacer. Vamos para adelante. Ya Inés tendrá su revancha", fue el alentador mensaje que envió Neuhaus en la previa de la ejecución de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

"Espero que se recupere y todos tenemos golpes en la vida, pero siempre lo hemos superado. Ya es una grande de nuestro atletismo y espero que pueda llegar bien. Vamos con todo", agregó.

Mensaje de Inés Melchor tras lesión | Lima 2019

Lamentablemente, Inés Melchor no podrá participar en los Juegos Panamericanos 2019 por una lesión que presenta en la espalda. "Estoy decepcionada por no dar una medalla a mi país", indicó la atleta nacional a través de las redes sociales.

"Los que me conocen saben lo importante que es para mí poder representar al país y más si es una competencia tan importante como los Panamericanos donde somos locales. Hoy, la vida me vuelve a jugar en contra y la frustración de no poder darle una nueva alegría al Perú me apena demasiado", exclamó.

Inés Melchor era una de nuestras primeras cartas para quedarse con la medalla de oro, no obstante, estamos totalmente seguros de que muy pronto tendrá su revancha. ¡A LEVANTARSE, INÉS!