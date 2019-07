Inés Melchor rompió en llanto al explicar motivos de su ausencia en Lima 2019

Lo sufre el Perú. Inés Melchor, atleta llamada a ser una de las abanderadas de nuestro país en Lima 2019, quedó marginada de los Juegos Panamericanos al sufrir una radiculopatía L4 – L5 con Dolor Neuropático, una lesión diagnosticada por el Centro de Alto Rendimiento de Junín y que le generaba una malestar en el nervio dorsal de la médula espinal.

Pese a sus deseos de representar a Perú y ganar una medalla en la prueba de Maratón, las molestias provocaron que Inés Melchor decida no arriesgar. Según el parte médico, la fondista huancavelina sufre un “dolor de tipo quemante, intermitente a nivel inguinal con irradiación a región antero interna del muslo, así mismo dolor a nivel lumbar con irradiación a región lateral de glúteo, muslo y pantorrilla que le impide realizar sus entrenamientos y se ha intensificado hace días”.

En una entrevista con 'RPP Noticias', la atleta de 32 años se quebró debido a su desazón por no tener la oportunidad de darle una medalla al país. “La molestia empezó el 16 de este mes y de ahí hemos estado intentándolo justamente con la doctora con diferentes tratamientos, pero…”, explicaba Melchor antes de romper en llanto.

“Estuve con los médicos y ayer decidimos tras los resultados, no estar presentes”, abundó la fondista peruana.

Inés Melchor se sinceró y especificó que todavía no sabe el tiempo que estará fuera de actividad deportiva. “Aún no sé cuánto tiempo será el proceso de recuperación. Me falta pasar un examen, de acuerdo a eso voy a ver qué tiempo me voy a demorar para recuperarme”, indicó.

La actual récord sudamericano de Maratón aseguró que la familia será "su fortaleza" en este momento en el que quisiera vestirse de blanquirrojo y darle una alegria al país en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Sin Inés Melchor, ¿quién será la abanderada en Maratón Femenino?

Gladys Tejeda será la otra carta de Perú de ganar una medalla en atletismo en Lima 2019. Las otras fondistas que representarán a nuestro país son: Triana Alonso, Maitte Torres, Saida Meneses, Luz Mery Rojas, Thalía Valdivia, Rina Cjuro, Margarita Núñez, Diana Bazalar, Kimberly Cardoza, Candy Toche, Nicole Hein, Paola Mautino, Silvana Segura, Ximena Zorrilla, Mary Luz Andía, Kimberly García, Yoci Caballero, Evelyn Inga, Ximena Copara y Giara Gárate.

¿Cuándo se realizará la maratón en Lima 2019?

La prueba de la Maratón de Lima 2019 tendrá lugar este sábado 27 de julio. En total, tendrá un recorrido de aproximadamente 42.1995 kilómetros y comprenderá cuatro distritos: Miraflores, San Isidro, Lince y el Centro de Lima. En el caso de la maratón para mujeres, está contemplado que inicie a las 8:30 a.m. en el Parque Kennedy de Miraflores.