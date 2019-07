Gladys Tejeda sobre su debut en Lima 2019: "Tengo mucha confianza en mi preparación" [VIDEO]

Lima 2019 | Este sábado los Juegos Panamericanos 2019 tendrán la popular prueba de Maratón, en la cual Perú intentará obtener una de sus primera medallas. En ese marco, Glady Tejeda, quien será la única representante nacional en la prueba femenina de Maratón, se mostró confiada que su preparación coseche éxitos.



En una entrevista publicada por el Comité Olímpico Peruano (COP), Tejeda se mostró emocionada a falta de dos días para su debut en los Panamericanos Lima 2019.

"Estoy aquí concentrada y lista. Estamos a dos día de la competencia de Maratón. Me siento muy bien desde el primer día, agradezco el apoyo que he recibido. La gente muy amable, muy contenta. No tengo ninguna observación, estoy muy emocionada", aseguró.



Tras ello, se refirió a la lesión que sufrió Inés Melchor y por la cual se retiró de Lima 2019.



"La entiendo, la situación que debe estar pasando. En cualquier momento nadie está libre de nada. Agradezco a Dios que no me ha pasado nada. Sí tuve dolencias breves, que son muy pasajeras. Entrenar para una maratón implica que siempre existan dolores", señaló.



Tras ello, enfatizó que, gracias a la ardua preparación obtenida, se siente confiada en lograr el éxito en Lima 2019.

"No sé a ciencia cierta si alguien la va a reemplazar. Si se diera el caso que voy a representar sola, no habrá otra. Estoy muy preparada para competir. Tengo mucha confianza en mi preparación, en todo lo que estuve haciendo este año", señaló.

¿Cuándo se realizará y en dónde empezará la Maratón en Lima 2019?



La Maratón Lima 2019 se realizará este sábado 27 de julio y tendrá su punto de partida y de meta en el Parque Kennedy, en Miraflores.