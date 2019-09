Como pez en el agua. En los recientes Juegos Panamericanos Lima 2019, hubo una representante nacional que se llevó la admiración y el respeto de muchos. A pesar de su corta edad, Alexia Sotomayor estuvo cerca de conseguir una medalla para el país.

Juegos Escolares 2019: Alexia Sotomayor consiguió tres medallas de oro

Más allá de no lograrlo, todas las miradas se centraron en ella. No solo por el hecho de que fue la deportista más joven que participó en los Panamericanos Lima 2019, sino que no cabe duda que, de aquí algunos años seguirá dando que hablar.

Alexia Sotomayor participó en las pruebas de 50 metro espalda, 50 metros libre y 50 metros postas en donde no tuvo mayores inconvenientes para subirse a lo más alto del podio y llevarse los aplausos del público presente en el Centro Acuático de la Videna.

De esta forma, ‘Ale’ confirma su buen momento que atraviesa y su enorme crecimiento que viene teniendo en estos últimos meses ya que, en abril de este año, también consiguió dos preseas de oro, dos de plata y dos de bronce en el Campeonato Sudamericano Juvenil de Chile.

Tras el éxito de Lima 2019, la titular del Ministerio de Educación, Flor Pablo, declaró que aquellos jóvenes deportistas recibirán becas. Además, agregó que se está conversando con algunas universidades para que los medallistas tengan estudios superiores para que más adelante estén vinculados en temas de logística y planeamiento con el objetivo de fortalecer el sistema deportivo.

Cabe mencionar que las premiaciones a los ganadores de cada competencia se realizan el mismo día de competencia. Los Juego Escolares 2019 van hasta el 27 del presente mes.