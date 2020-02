Tiro: Alessandro de Souza obtuvo medalla de plata en Marruecos [FOTO]

Sigue dando la hora. Alessandro de Souza continúa con su preparación para los Juegos Olímpico Tokio 2020 y esta vez, el peruano logró meterse al podio en el Grand Prix de tiro modalidad fosa olímpica.

El representante nacional dio su máximo esfuerzo y obtuvo la medalla de plata. A pesar de competir contra rivales más experimentados, de Souza no se amilanó y estuvo cerca de conseguir la de oro.

Como parte de su entrenamiento para los Juegos Olímpicos Tokio 2020, Alessandro de Souza tiene en mente disputar hasta cuatro torneos previo a su debut en la cita que será en el continente asiático.

Uno de ellos era el Grand Prix du Maroc, que empezó el domingo último llegando a su fin hoy lunes en Rabat, Marruecos. Ahora, el peruano seguirá entrenándose para también participar del Qatar Open (Doha) y el ISSF World Cup (Chipre).

Alessandro de Souza también estuvo presente en los pasados Juegos Panamericanos Lima 2019. El peruano logró meterse dentro de los mejores seis quedando en la cuarta casilla en la modalidad de fosa.

Cabe mencionar que el tirador nacional se clasificó con anticipación para Tokio 2020. Sucedió en el 2018, cuando se quedó con el XII Campeonato de las Américas de Tiro 2018 por lo que buscará ser el quinto peruano en conseguir una medalla olímpica para el país.

