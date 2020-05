Mark Henry y el día que amenazó a Michael Jordan: "Con chasquear los dedos le habría hecho desaparecer"

Michael Jordan está en el foco mediático recientemente a raíz del estreno de la serie-documental "The Last Dance", en el cual revela muchos pasajes ocultos de su brillante carrera. Sin embargo, hoy también está envuelto en una polémica a raíz de un incidente que tuvo con Mark Henry, exluchador de la WWE. Conoce los detalles.



Mark Henry, bautizado en la WWE como "el hombre más fuerte del mundo", reveló la anécdota durante el programa radial Sirius XM Radio. El inconveniente tuvo lugar en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, cuando él representaba al equipo olímpico de levantamiento de pesas en Estados Unidos.

El colosal luchador relató que fue a visitar a diferentes miembros del entonces 'Dream Team' norteamericano cuando estaba esperando en el hall del hotel de concentración al basquetbolista Charles Barkley. Fue en ese momento que apareció Michael Jordan y tuvo una actitud descortés con él.





“Conocía personalmente a muchos de los jugadores del equipo olímpico de baloncesto, así que fui a verles. Estaba en el hall del hotel con Barkley cuando se acercó Michael y en lugar de saludar de decir ‘Hola, ¿Qué tal?, ¿Dónde vamos? ¿Qué haces? ¿Jugamos a las cartas?’ o algo así dijo: ‘¿Quién eres tú?’. A lo que le respondí: ‘¿Quién carajo eres tú?’. Esa fue nuestra presentación”, recordó el actual miembro de la fama de WWE.



La amenaza de Mark Henry

Tras ello, Henry relató que, si bien no contaba con la fama y el arraigo que en aquel entonces tenía Michael Jordan, "le hubiese apagado las luces". No obstante, la aparición de Barkley generó que el incidente se disipe.



"Tú no te acercas a Mark Henry y le hablas como si fuera un cualquiera. Yo soy alguien. Quizás no hago tanto dinero como tú, la gente no conoce mi nombre o quizás no vendo millones en zapatillas deportivas, pero si hubiera querido le habría apagado las luces en un abrir y cerrar de ojos. Suerte que Barkley calmó las aguas y obligó a Michael a disculparse, pero lo puse en su lugar”, enfatizó.



“Lo miré como si fuera a chasquear los dedos y sería como Thanos y él desaparecería”, añadió el ahora exluchador de una forma jovial.

Mark Henry, que en aquella edición de los Juegos Olímpicos acabó en el puesto 14 de su prueba, manifestó que, tras ello, Michael Jordan tuvo un trato amable con él y hasta lo invitó a su fiesta de cumpleaños. No obstante, no volvieron a cruzar diálogo luego.



“A partir de entonces estuvo amable conmigo, pero sabes que nunca vas a volver a tener una primera impresión. Esa es la que cuenta. Después de aquello me invito a su fiesta de cumpleaños y al partido de las estrellas. Fui a su fiesta de cumpleaños y le estreché la mano y le felicité. Esa fue la última vez que volvimos a hablar", sentenció.