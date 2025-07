Josh Okogie reduce su salario para firmar con los Houston Rockets: duración de contrato y cuánto ganará en la NBA

Josh Okogie firmó con los Houston Rockets para afrontar la próxima temporada de la Asociación Nacional de Básquet (NBA). El alero firmó por un año valorizado a 3,1 millones de dólares, una cifra que representa una reducción de más del 50% respecto a lo que ganaba a inicios de año. Con este movimiento, busca relanzar su cotización en el mercado.

Josh Okogie reduce su salario para firmar con los Houston Rockets

Josh Okogie se convirtió en agente libre el pasado 15 de julio tras finalizar vínculo con los Charlotte Hornets, ya que ambas partes no acordaron satisfactoriamente en una continuidad. El desempeño del nigeriano no se compara a su valor monetario, dado que obtuvo un promedio de 1,2 robos (marca individual) en la última temporada. No obstante, solo disputó 40 partidos, siendo el menor de su carrera.

La evolución salarial anual del defensor sufrió una caída abismal. Cuando fue seleccionado por los Timberwolves en 2018, tenía una base de $2.16 hasta 4.09 millones. Posterior, descendió a la mitad cuando se unió a los Phoenix Suns entre $1.9 000 a 2.8 millones hasta la temporada 2024.

Comunicado oficial de Houston Rockets | Imagen: Redes Houston Rockets

A inicios de este año, los Hornets contrataron con un jugoso monto superior a Okogie a diferencia de las otras ofertas con $8.25 M. Lamentablemente, su falta de continuidad en el campo y algunas inconformidades en el tiro de triple afectó en su valor. Sus deseos de continuar planificó la estrategia de apostar por los Rockets, quienes le ofrecieron un trato de un año por 3,1 millones de dólares.

Esta decisión implica que Josh Okogie intente sumar minutos con la finalidad de impulsar su cotización en el mercado ante otras leyendas. En caso contrario, su proyección se iría en picada.

Mercado de fichajes de los Houston Rockets

Los Houston Rockets se encuentran modificando en su plantel con le objetivo de salir campeón, superando la campaña 2024-2025 que quedó eliminado en octavos de final contra los Warriors. Para ello, sumaron a Kevin Durant, Dorian Finney-Smith y recientemente a Josh Okogie. Por otro lado, confirmaron la baja de Jalen Green y Dillon Brooks.