Jeremy Lin pone fin a su carrera profesional y envía un mensaje a los seguidores de la NBA

Jeremy Shu-How Lin anunció su retiro del baloncesto profesional tras disputar nueve temporadas en la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) y seis en los torneos asiáticos. La base pasó a la historia por protagonizar la época del 'Linsanity' y coronarse campeón en 2019 con los Toronto Raptors. Después de una extensa carrera, decidió poner fin a su camino en las canchas, mencionando que se siente agradecido con el público por confiar en él y ser parte de su sueño de jugar frente a fans de todo el mundo.

Jeremy Lin envía un mensaje a los seguidores de la NBA

Este domingo 31 de agosto, Jeremy Lyn sorprendió a la afición al publicar un mensaje de despedida tras 15 años en el baloncesto profesional, acompañado de un video donde muestra sus mejores jugadas. El base concluyó su etapa en los torneos asiáticos, dado que tu brillante paso por la NBA se viera afectado por constantes lesiones y la falta de oportunidades de contrato.

"Muchas personas se han sacrificado y dedicado a mi camino, más de lo que jamás podría compensar. Gracias a todos por creer en mí, por acompañarme, por celebrar mis momentos buenos y por apoyarme en mis momentos malos. Este es un camino que nunca quise que terminara, pero sé que ya es hora. Siempre extrañaré jugar al baloncesto frente a todos ustedes, pero nuestro tiempo irá más allá de jugar. Brindemos por lo que viene", escribió el estadounidense en su cuenta de Instagram.

Jeremy Lin y su carrera en la NBA

Jeremy Lin no comenzó su trayectoria como la mayoría de 'Estrellas': no logró ser seleccionado en el Draft 2010. Aun así, recibió la oportunidad de participar en la Liga de Verano con los Dallas Mavericks, una vitrina clave para aspirar a un puesto en la liga. Sus buenas actuaciones le abrieron las puertas de los Golden State Warrior, con quienes firmó contrato y debutó en la temporada oficial de ese mismo año.

Dos años después, Lyn marcó un hito en la NBA al protagonizar una de las rachas individuales más recordadas conocida como 'Linsanity'. En 2019 alcanzó la cima al consagrarse campeón con los Toronto Raptors, siendo el primer estadounidense de ascendencia taiwanesa y china en obtener un anillo. En la temporada 2023-24 volvió a celebrar un título, esta vez en la liga taiwanesa con los New Taipei Kings, donde al año siguiente también fue distinguido con varios reconocimientos de MVP.

Equipos de Jeremy Lin

Asociación Nacional de Básquet (NBA) 2010-2019

Golden State Warriors | temporada 2010-2011

New York Knicks | 2011-12

Houston Rockets | 2012-2013-2014

Los Angeles Lakers | 2014-15

Charlotte Hornets | 2015-16

Brooklyn Nets | 2016-17 y 2017-18

Atlanta Hawks y Toronto Raptors | 2018-19

China y Taiwán (2019-2025)