Conor McGregor y Donald Cerrone tendrán su primer careo el próximo miércoles

UFC 246 está cada vez más cerca y la expectativa entre los fans crece. Es por ello que la compañía empezó con la campaña de promoción del evento con una conferencia de prensa donde estarán los protagonistas de la velada: Conor McGregor y Donald 'Cowboy' Cerrone.

El próximo miércoles se realizará la conferencia de prensa en el Pearl Theater de Las Vegas. Servirá para que el peleador irlandés y el estadounidense se vean las caras antes su combate estipulado en el peso welter.

Conor McGregor no pelea desde octubre del 2018, cuando perdió por sumisión ante el ruso Khabib Nurmagomedov y vio escaparse su oportunidad de obtener el título de los pesos ligeros. El propio irlandés reveló en diciembre del año pasado que volvería al octágono para tener mayor actividad.

🗣 "WHEN'S THE PRESS CONFERENCE!?"



Here it is!



➡️ 5pmPT on January 15th - Doors open at 3:30pm pic.twitter.com/OUiewXhx59