Esports: marca de ropa Armani Exchange patrocina equipo de esports

Mkers es una organización italiana de esports y tiene equipos de diferentes juegos. Armani Exchange anuncia su patrocinio al equipo Mkers convirtiéndose en la primera marca de moda involucrándose en este rubro de los deportes electrónicos.

A|X Armani Exchange se ha convertido en el jersey oficial del equipo italiano Mkers, el anuncio lo hicieron a través de la cuenta de Twitter y desde ahora llevarán el logo de Armani Exchange en la parte delantera de su vestimenta.

Press start! Armani Exchange is thrilled to announce a new

partnership with the Italian e-sports team @mkersofficial who

will be the global ambassador of A | X in the world of e-sports. pic.twitter.com/p189ZCrLD3