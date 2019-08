TI9: preguntas picantes con Alliance

Valve nos ha traído un nuevo formato de entrevistas muy interesante para esta novena edición de The International.

Los jugadores de Alliance, fueron los elegidos para ser sometidos a una serie de preguntas picantes, a manos de SirActionSlacks, en este nuevo video llamado "Looking Spicy".

En el video, se puede ver a Loda, Coach de Alliance, INsaNiA y Micke acompañados de SirActionSlacks alrededor de una mesa junto con unas tablas donde hay alitas picantes de diferentes intensidades. Cada una más picante que la otra.

Primero, cada jugador comería una alita y después respondería una pregunta "picante". Esta nueva mecánica, nos ha dejado un video muy divertido y entretenido para todos los fanáticos de Alliance.

A continuación te haremos un pequeño resumen con las preguntas y las respuestas más reveladoras de la entrevista.

