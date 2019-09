Dota 2 | ¿Qué hacen ahora los primeros campeones de The International?

Dota 2 se mostró al mundo durante The International 2011, el mundial fue anunciado el primero de agosto de ese año y se realizó del 17 al 21 de agosto durante la gamescom en Alemania. Valve invitó a los 16 mejores equipos del mundo a participar por $1 600 000, el premio más grande de los Esports en ese momento.

El 21 de agosto del 2011 se volvió una fecha histórica para los esports, en esa fecha se jugó la Gran Final de The International 2011 entre Natus Vincere contra EHOME.

En un gran serie de encuentros fue Natus Vincere compuesto por Ivan 'ArtStyle' Antonov, Danil 'Dendi' Ishutin, Alexander 'XBOCT' Dashkevych, Clement 'Puppey' Ivanov y Dmitriy 'LighTofHeaveN' Kupriyanov; los que se convirtieron en los primeros campeones del torneo más grande de los esports.

Ivan 'ArtStyle' Antonov



ArtStyle en ESL One Frankfurt 2016. Foto: Helena Kristiansson/Turtle Entertainment

Artstyle cumplía el rol de capitán del equipo durante The International 2011 y tras volverse campeón dejó el equipo para unirse al extinto Darer.

Luego de rebotar por varios equipos volvió por un breve periodo de tiempo a Natus Vincere entre 2015 y 2016. Posteriormente ingresó a Virtus.pro como coach a inicios del 2017 y se mantuvo en ese puesto hasta setiembre del 2018.

Durante los primeros meses del 2019 se desempeñó como coach en Winstrike, pero luego se retiró y ahora se dedica a ser comentador y analista.

Danil 'Dendi' Ishutin

Dendi es probablemente la cara más reconocida de Dota 2, como uno de los primeros campeones de The International, se ganó el cariño de todos los fans por su gran habilidad, carisma y humildad.

Dendi es quien se mantuvo mas tiempo del roster campeón, viviendo las otras dos finales consecutivas de The International, como también el fin de la era de oro del equipo que no logró clasificar a The International 2017 ni 2018.

Dendi pasaría a la inactividad como jugador de NAVI en setiembre del año pasado.Pero con permiso de la organización estuvo jugando para Tigers y The Pango. Luego dejaría definitivamente la organización tras pedir la finalización de su contrato. Recientemente mostró interés en formar su propio equipos y organización.

Alexander 'XBOCT' Dashkevych

XBOCT como miembro del grupo de cast en ruso. | Foto: StarLadder.

XBOCT dejó NAVI en el 2015 luego de que el equipo quedara último en The International 2015, pasando brevemente por Team Empire, Fantastic Five y Team Spirit. Luego volvió a Natus Vincere pero esta vez como coach, labor que todavía desempeña. Al igual que ArtStyle también se dedica a ser comentador y analista para el idioma ruso.

Dmitriy 'LighTofHeaveN' Kupriyanov

LighTofHeaven como parte del cast oficial en The International 2016. | Foto: Valve

Light permaneció en NAVI hasta meses antes de The International 2013, fue entonces cuando se unió a Team Empire pero duró cuatro meses. Siguió su carrera en Virtus.pro pero también permaneció cuatro meses. Finalmente decidió retirarse como jugador profesional luego de The International 2015.

Desde entonces se desempeña como comentador y analista de torneos de Dota 2 para el idioma ruso y anteriormente ha aparecido en las transmisiones de idioma inglés.

Clement 'Puppey' Ivanov

Puppey ha estado en solo dos equipos desde el lanzamiento de Dota 2, Natus Vincere y Team Secret. Estuve con NAVI hasta finalizar The International 2014 tras ser invitado por Kuroky y N0tail para formar Team Secret, equipo donde hasta ahora juega y es capitán.

Puppey es definitivamente el más exitoso de los cinco, ha participado en todos los The International y aunque su desempeño y el de sus equipos ha sido variado Ivanov sigue siendo considerado uno de los mejores jugadores de la historia.

