Among Us: The Airship, el nuevo mapa, llega a fin de mes

No cabe duda que Among Us se ha convertido en todo un éxito y hasta ahora sigue liderando en popularidad. El videojuego más exitoso del estudio InnerSloth ha cautivado y ha puesto en conflicto a incontables grupos de amigos desde hace varios meses. Hoy, luego de poco más de dos meses desde su anuncio oficial, se reveló la fecha de salida de The Airship el cuarto mapa de este exitoso juego.

📢 MARCH 31 📢#TheAirship is coming.



this NEW map is our biggest one yet, including:

• all new tasks

• different starting rooms

• preliminary account system

• more!!!



wake up ur crew it's almost time to eject impostors



🗞️ Dev log: https://t.co/bWP008pKmr pic.twitter.com/ZcTZFjsu3n — Among Us ✨ New map - MARCH 31 (@AmongUsGame) March 18, 2021

Un nuevo post en el blog de desarrolladores de Among Us nos confirmaba que The Airship estará llegando este miércoles 31 de marzo, lo que coloca este debut a poco menos de dos semanas de ser una realidad. Esto probará ser positivo para el título de Innersloth, ya que es muy probable contar con la presencia de jugadores que hayan abandonado el juego y retenerlos con las novedades que están por venir

¿Qué podemos esperar de The Airship en Among Us?

El equipo de Innersloth, los desarrolladores detrás de Among Us, compartieron hace unos meses un vistazo al nuevo mapa. Hoy, en la nueva entrada de su blog, comentaron acerca de las novedades que este mapa pondrá sobre la mesa. Se sabe que al ser un nuevo mapa, este tendrá nuevas tareas que los tripulantes podrán realizar; sin embargo no han soltado prenda de forma específica con respecto a las actividades exclusivas de The Airship.

☀️ THE AIRSHIP - A new map coming early 2021 ☀️



Prepare yourselves, crewmates. This upcoming (free!) map will include:

🔹 all new tasks

🔹 your choice of what room to start in

🔹 ladders?!

🔹 and more?



But don't forget about those Impostors lurking around... pic.twitter.com/IU2HJGuyEY — Among Us ✨ New map - MARCH 31 (@AmongUsGame) December 11, 2020

En el blog también comentaron que en medio del ciclo de desarrollo de The Airship estuvieron trabajando en la versión de Among Us para Nintendo Switch, que salió en la segunda mitad de diciembre del año pasado. Afortunadamente pudieron ser fieles a su compromiso y, tras muchos procesos de aprobación en distintas plataformas, pudieron sacar el mapa antes que pase el primer cuatrimestre del 2021.

