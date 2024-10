Creadores de Among Us acusan a Fortnite de plagio

Distintos desarrolladores de Innersloth, los creadores de Among Us, no han estado muy contentos con la revelación del modo "Impostores", una modalidad que está disponible dentro de Fortnite donde los jugadores deben encontrar a dos usuarios que buscan sabotear una instalación.

Desde Twitter, Gary Porter, programador de Among Us, realizó una comparación entre el mapa "Loop Control" del modo Impostores de Fortnite con "The Skeld". Y a pesar de que el desarrollador no quiere pensar mal, ha dicho lo siguiente: "No he estado twitteando mucho recientemente porque he estado trabajando muy duro en el próximo contenido de Among Us. Así que se siente extraño verse obligado a tuitear de nuevo por cosas como esta".

Among Us presente sus pruebas Fortnite. Foto: Twitter

En otro mensaje, Porter ha sido sarcástico con el tema: "Cambiaron la sección electricidad y Sala Médica y conectaron Seguridad a la Cafetería. Está bien, supongo". Luego se puso más serio: "Ni siquiera estuve presente para el desarrollo de The Skeld, pero si me siento un poco ofendido".

Ante la publicación de Porter, un usuario ha mostrado más pruebas sobre la sospechosa similitud entre los escenarios. Para ello, ha trazado líneas en ambas imágenes. Resulta bastante curioso como hay secciones de Loop Control muy parecidas ¿verdad? El usuario, llamado Stephen N. Parker, ha querido dejar en claro que no hay ningún problema en agregar mecánicas similares de otros juegos, dado que la industria lo hace desde hace tiempo. "El concepto de Among Us no es nuevo, es básicamente Werewolf/Mafia, pero si tenemos un problema en la forma como lo hace Epic" sentenció.

Más desarrolladores de Among Us se unen

Victoria Tran, directora de comunidades de Among Us, también ha aprovechado en dar un mensaje en sus redes sociales. Empezó, al igual que Porter, ironizando un poco la situación: "Sería genial poder colaborar juntos ha ha". Luego expresó esto: "Las mecánicas de juego, bien, eso no debería ser controlado, pero por lo menos debería tener una temática o terminología distinta para hacerlo más interesante".

Las publicaciones de los desarrolladores de Among Us ha llevado un interesante debate dentro de Twitter. Hay quienes respaldan a los creadores, mientras que otros usuarios aseguran que no hay ninguna similitud en los mapas que han sido comparados. De momento, Epic Games no ha hecho ningún pronunciamiento oficial.