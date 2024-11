Overwatch 2 finalmente llegaría en 2022

Overwatch 2 es uno de los tantos proyectos que aún se encuentran en desarrollo dentro de Blizzard Entertainment. Si bien, el equipo de desarrollo ha presentado novedades con respecto a diseño de personajes y mapas nuevos, no se han animado a mencionar una posible fecha de lanzamiento.

Foto: Blizzard Entertainment

"Somos más que conscientes que debemos sacarlo" ha mencionado la fuente anónima de Dexerto. Y es que Overwatch no está en su mejor momento. Recientemente, se reveló un estudio donde mencionan cómo el número de jugadores activos ha ido disminuyendo considerablemente no solo con Overwatch, también con otros títulos como World of Warcraft, a pesar de que este último estrenó hace poco una nueva expansión.