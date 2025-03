Donald Trump pide que retiren su retrato del Capitolio de Colorado: "A nadie le gusta una mala foto de sí mismo"

La disputa se remonta a años atrás, específicamente al primer gobierno del mandatario. En aquel tiempo, y según reportó la revista Time, la organización Colorado Citizens for Culture, que financia retratos presidenciales por medio de donaciones, dio a conocer que necesitaba recaudar 10.000 dólares para poder encargar el de Trump. No obstante, el republicano no recibió el monto esperado.