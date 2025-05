La mala noticia que recibieron los trabajadores: Walmart eliminará 1500 empleos por esta razón

Decisión polémica. Walmart anunció la eliminación de cerca de 1500 puestos corporativos en Estados Unidos. Esta medida forma parte de sus esfuerzos en la reducción de costos y la optimización en su organización. De acuerdo con los últimos reportes, estos despidos serán realizados en sus sedes como Bentoville, Arkansas, entre otros.

Walmart recorta empleos por visa H-1B

En suelo norteamericano existe un programa de visas H-1B. Esto permite que diferentes trabajadores extranjeros cualificados residentes en el país de Donald Trump, sobretodo en puestos de informática, tengan acceso a una vivienda y a un puesto de trabajo. Por medio de esta visa, el ciudadano extranjero podrá vivir por 3 años y se puede extender hasta 6 años.

Walmart anunció despidos masivos. Composición: Miguel Reyes

Según un informe del Wall Street Journal, estos despidos tomada por la gigante minorista permitirá aumentar sus impulso en el reajuste de gastos, que conllevará a modernizar la operabilidad de la compañía. Este anuncio afectará principalmente a los trabajadores estadounidenses ya que, consideran, están siendo reemplazados en beneficio de los titulares de las visas.

Opiniones divididas

Los recortes generaron reacciones en el público. La red social "X" y foros como "The Lay Off" recibieron diferentes comentarios: algunos criticaron a Walmart porque consideraron la medida como una acción xenofóbica o racista; mientras que otros salieron en defensa de los usuarios de la visa H-1B destacando que el problema no son los empleados, sino la política empresarial al querer contratar mano de obra más rentable.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la visa H-1B?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) precisó que la visa H-1B es temporal, tiene una duración de hasta 6 años y permitirá contratar profesionales extranjeros que tengan un nivel educativo óptimo para puestos especializados, los cuales requieren tener un título o grado de licenciatura en ingeniería, tecnología, medicina, matemáticas, entre otros.

Asimismo, las compañías o empleadores deben certificar mediante una solicitud, que el empleo no afectará de forma negativa los salarios y condiciones laborales de los trabajadores norteamericanos. Además, debe notificar a los demás integrantes de la empresa la intención de contratar a un empleado con visa H-1B.