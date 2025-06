Juneteenth 2025: ¿cuándo es y por qué se celebra esta festividad en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el Juneteenth se proclama como una de las celebraciones más antiguas entre la población afroamericana. Esta marca la abolición de la esclavitud en el país norteamericano y se conmemora cada 19 de junio. Según el Museo Nacional de Cultura e Historia Afroamericana, es celebrada con el fin de recordar lo que los esclavos negros sufrieron y cómo lograron su emancipación.

Siendo así, esta festividad permite que las generaciones puedan reflexionar sobre lo que todavía queda por hacer para el pueblo afroamericano. A su vez, las sitúa en un debate donde prima su derecho a la libertad. Una vez explicada la fecha de conmemoración y la razón detrás del Juneteenth, en esta nota te comentamos otros detalles relacionados con esta celebración.

¿Cuándo fue la primera celebración del Juneteenth?

Según The Hill, la primera celebración del Juneteenth se llevó a cabo en 1866. Durante esa época, algunos denominaban la celebración como 'Día del Jubileo' o 'Día de la Libertad', reuniéndose en casas, parques o comunidades. No obstante, no fue hasta 1872 que la festividad fue incluida por primera vez en el calendario de eventos públicos, gracias a la agencia gubernamental Freedmen's Bureau.

A raíz de este suceso, un grupo de organizadores negros en Texas reunió 1.000 dólares para la compra de 10 acres de lo que ahora se le conoce como el Parque de la Emancipación de Houston, donde se realizan las celebraciones del Juneeteenth.

¿Cuándo Juneteenth fue considerado un día festivo en Estados Unidos?

El 17 de junio de 2021, el expresidente Biden oficializó el Juneteenth como día festivo federal, rodeado de activistas por los derechos civiles, como el representante Jim Clyburn, la fallecida Sheila Jackson Lee y Opal Lee. Esta última es conocida como la "Abuela del Juneteenth" por caminar 2,5 millas cada año, simbolizando el tiempo que tardaron las noticias sobre la Proclamación de Emancipación en llegar a Texas.

En 2016, a los 89 años, caminó desde Fort Worth, Texas, hasta Washington, D.C., con la esperanza de que el presidente Obama estableciera el Juneteenth como feriado nacional. Cinco años después, Biden cumplió esa meta y le otorgó a Opal Lee la Medalla Presidencial de la Libertad por su labor en defensa de este día.

Tras mucho esfuerzo, el Juneteenth fue reconocido como día festivo en 2021.