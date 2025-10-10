USCIS emite un llamado de ATENCIÓN: a todos estos inmigrantes se les PROHIBIRÍA obtener la Green Card en Estados Unidos

Conseguir la Green Card en Estados Unidos se ha vuelto un proceso más exigente por los controles migratorios cada vez más estrictos. Cumplir con todos los requisitos de la residencia permanente, incluyendo entrevistas minuciosas y revisiones de antecedentes, requiere mucha responsabilidad y cuidado. Frente a este escenario, surge la pregunta: ¿qué inmigrantes podrían ser impedidos por la USCIS de obtener la Green Card?

EE. UU. prohibirá la Green Card a quienes fomenten violencia o terrorismo.

¿A qué inmigrantes prohibirá la USCIS obtener la Green Card en Estados Unidos?

Recientemente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) publicó un comunicado oficial alertando sobre las acciones que podrían impedir a un inmigrante obtener o mantener la Green Card. Según el aviso, cualquier persona que promueva la violencia, respalde actos terroristas o incite a otros a participar en estas actividades queda inmediatamente en riesgo de perder la elegibilidad para la residencia permanente.

El USCIS enfatiza que "obtener una visa o tarjeta de residencia es un privilegio, y nuestras leyes y valores deben ser respetados. Aquellos que violen estas normas no podrán permanecer en Estados Unidos". Esta medida refleja la política de tolerancia cero hacia comportamientos que amenacen la seguridad nacional o el orden público.

¿La ley de Estados Unidos protege a los titulares de la Green Card?

Aunque los titulares de la Green Card no gozan de todos los derechos de un ciudadano estadounidense, la ley les garantiza importantes protecciones y beneficios. Entre ellos se incluyen:

Residencia permanente : Pueden vivir de manera indefinida en cualquier lugar del país.

: Pueden vivir de manera indefinida en cualquier lugar del país. Trabajo legal : Tienen autorización para laborar en casi cualquier ocupación, excepto ciertos cargos federales restringidos a ciudadanos.

: Tienen autorización para laborar en casi cualquier ocupación, excepto ciertos cargos federales restringidos a ciudadanos. Protección judicial : Solo un juez de inmigración puede revocar su estatus, y tienen derecho a comparecer en caso de procedimientos de deportación.

: Solo un juez de inmigración puede revocar su estatus, y tienen derecho a comparecer en caso de procedimientos de deportación. Viajes internacionales : Pueden salir y regresar al país, aunque ausencias prolongadas podrían afectar su residencia.

: Pueden salir y regresar al país, aunque ausencias prolongadas podrían afectar su residencia. Propiedad y beneficios : Pueden adquirir bienes, acceder a programas como Seguro Social, Medicare o desempleo, si cumplen los requisitos.

: Pueden adquirir bienes, acceder a programas como Seguro Social, Medicare o desempleo, si cumplen los requisitos. Reunificación familiar : Pueden solicitar visas para cónyuges e hijos solteros.

: Pueden solicitar visas para cónyuges e hijos solteros. Camino a la ciudadanía: Tras cumplir con los requisitos de residencia y otros criterios, pueden solicitar la naturalización estadounidense.

Mantener la Green Card requiere cumplir estrictamente con las leyes y normas de inmigración. Las recientes advertencias del USCIS subrayan que ciertas conductas podrían impedir la obtención o continuidad de este estatus, reforzando la importancia de conocer y respetar las regulaciones vigentes.