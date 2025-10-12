Tragedia en Tennessee: autoridades confirman 16 fallecidos tras explosión en planta industrial

La explosión registrada en las instalaciones de Accurate Energetic Systems la mañana del viernes 10 de octubre, una planta de producción de explosivos ubicada en el centro de Tennessee, ha dejado un saldo de 16 personas fallecidas, según confirmaron las autoridades locales en conferencia de prensa. Tras intensas labores de búsqueda, el sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, indicó que no se han encontrado sobrevivientes y que la operación ahora entra en su fase de recuperación.

El impacto en la comunidad ha sido profundo. Muchos de los empleados afectados eran residentes locales, y la planta, ubicada cerca del límite entre los condados de Hickman y Humphreys, era una fuente clave de empleo en la región. "Esta es la escena más devastadora que he visto en mi carrera", expresó el sheriff Davis visiblemente emocionado, mientras recordaba a una de las víctimas como un amigo de infancia.

Investigación en curso y riesgos persistentes

El origen de la explosión aún está bajo investigación. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) lidera las pesquisas junto con el FBI y autoridades locales. Debido a la presencia de materiales altamente volátiles, los expertos han señalado que el lugar sigue siendo peligroso, por lo que los investigadores avanzan "paso a paso" en una escena llena de escombros y riesgo químico.

Para identificar a las víctimas, se están utilizando registros de telefonía celular y análisis de ADN, ya que muchas personas no han podido ser reconocidas de manera convencional. Se han encontrado restos dispersos hasta tres kilómetros del sitio de la explosión, lo que refleja la magnitud del desastre. Mientras tanto, se mantienen en reserva los detalles sobre cuántas personas estaban dentro del edificio en el momento del incidente.

Antecedentes preocupantes y una comunidad de luto

Aunque no se ha vinculado directamente con otros incidentes previos, Accurate Energetic Systems fue escenario de al menos una explosión fatal en 2014 y ha enfrentado citaciones por violaciones a las normas de seguridad laboral. En 2019, una inspección detectó fallas en el uso de equipo de protección, capacitación insuficiente y exposición a contaminantes. Además, desde 2016 la compañía ha reportado al menos 46 lesiones laborales, según registros oficiales. Aunque no se documentaron muertes en ese periodo, en 2024 se reportaron cinco lesiones y una enfermedad.

Tras la tragedia, la comunidad local ha respondido con solidaridad. Se realizaron vigilias en honor a las víctimas, donde los residentes elevaron oraciones y encendieron velas. Las autoridades locales han anunciado que se ofrecerá apoyo psicológico en las escuelas y espacios comunitarios a partir del lunes, reconociendo el profundo dolor que atraviesan muchas familias. El alcalde del condado de Hickman y otras figuras locales pidieron espacio para el duelo y unidad para enfrentar lo que califican como una de las peores catástrofes en la historia reciente del estado.