ALERTA clientes de Walmart: el truco poco conocido para ACTIVAR la entrega a domicilio y recibir tus compras sin que tengas que moverte

Walmart apuesta por la rapidez y la comodidad, impulsando en todo Estados Unidos su servicio de entrega a domicilio, pensado especialmente para quienes prefieren comprar desde casa sin perder tiempo en filas ni desplazamientos. Desde comestibles hasta artículos del hogar, todo puede llegar directamente a tu puerta con solo unos cuantos clics.

En esta guía encontrarás cómo activar el delivery de Walmart desde su página web o aplicación móvil, además de los costos, requisitos y beneficios que pueden ayudarte a ahorrar tiempo y organizar mejor tus compras semanales.

¿Cómo funciona el delivery de Walmart en EE. UU.?

Los clientes pueden comprar en línea y elegir entre dos modalidades: entrega a domicilio o Pickup, que permite recoger el pedido sin bajarse del carro en un punto asignado de la tienda. Todo el proceso es simple y rápido:

Crea o inicia sesión en tu cuenta de Walmart

Busca los productos que necesites y agrégalos al carrito

Selecciona “Continuar con la compra”

Elige fecha y franja horaria para recibir tu pedido

Ingresa o confirma la dirección de entrega

Define el método de pago

Verifica los detalles y confirma la orden

¿Qué es Walmart Express?

Para quienes necesitan recibir sus compras en pocas horas, Walmart ofrece Express Delivery, una alternativa que acelera los tiempos de reparto en función de la disponibilidad de la tienda más cercana. Esta opción aparece directamente durante la selección del horario.

Además del envío estándar, Walmart ofrece membresías como Walmart+, que incluyen delivery ilimitado en pedidos elegibles, precios exclusivos y beneficios adicionales en estaciones de servicio y servicios de streaming. Es una opción ideal para quienes compran con frecuencia y buscan ahorrar en tarifas de envío.

Las autoridades recuerdan que, dependiendo del estado, podrían aplicarse costos adicionales o límites de productos disponibles para entrega. Por eso, se recomienda verificar cobertura y horarios según tu ubicación antes de finalizar la compra. Mantener actualizada tu dirección y métodos de pago dentro de la app también ayuda a evitar retrasos en tu pedido.