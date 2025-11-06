- Hoy:
ALERTA para inmigrantes en Houston: operativo de ICE deja 1.505 detenidos en 10 días
ICE Houston arresta a 1.505 inmigrantes criminales en solo 10 días, incluyendo pandilleros, depredadores de menores y fugitivos extranjeros.
Houston vivió un operativo histórico de ICE que resultó en la detención de 1.505 inmigrantes criminales en tan solo 10 días. La operación, realizada entre el 22 y el 31 de octubre en el sureste de Texas, tuvo como objetivo reforzar la seguridad pública y garantizar la integridad del sistema migratorio.
PUEDES VER: ALERTA para inmigrantes con permiso de trabajo en EE. UU.: Por este motivo, USCIS ya no renovará automáticamente tu EAD card
Entre los arrestados se encuentran miembros de pandillas transnacionales, depredadores sexuales, fugitivos y extranjeros con antecedentes criminales graves. Según las autoridades, la cifra casi duplica los arrestos realizados en operaciones anteriores de ICE en Houston.
ICE Houston intensifica la lucha contra inmigrantes criminales
Durante la operación, se detuvieron 17 miembros de pandillas documentados, 40 delincuentes con agravantes, un asesino convicto y 13 depredadores sexuales. Además, hubo arrestos por conducción bajo efectos del alcohol, delitos relacionados con drogas, robo, agresión agravada y reingreso ilegal a EE. UU.
Operativo de ICE en Houston deja más de 1500 arrestados.
Bret Bradford, director de ICE Houston, destacó que los agentes arriesgan su vida para proteger a la comunidad. "Han salvado vidas y evitado crímenes violentos que habrían afectado a numerosos residentes de Houston", aseguró.
Casos destacados de inmigrantes arrestados
Entre los arrestados figuran:
- Selvin Joel Lara Diaz, inmigrante ilegal de 35 años, depredador de menores y miembro de la mafia mexicana, buscado también en Honduras por asesinato. Fue arrestado escondido bajo un estante en un supermercado de Houston.
- Marlon Odir Gómez Hernández, de 29 años y presunto miembro de MS-13, huyó a EE. UU. tras arrestos por extorsión en 2022; ICE lo detuvo tras quedar atrapado en un letrero de lavandería.
- Salvador Ramírez-Carrillo, de 46 años, miembro de la pandilla Paisas y deportado cuatro veces, arrestado por asalto agravado con arma mortal y evasión de arresto.
- Rony Andy Martínez López, de 27 años, condenado por actos lascivos con un menor y crueldad infantil.
- Vongphachan Phothisome, de 53 años, condenado por explotación sexual de un menor.
- Rey David Bautista-Antonio, de 27 años, arrestado por tres cargos de conducir ebrio.
Casi un tercio de los arrestados ya recibieron órdenes de expulsión y el resto enfrentará procedimientos legales adicionales. La operación contó con apoyo de múltiples agencias federales y estatales, incluyendo FBI, DEA, CBP y ATF, entre otras.
