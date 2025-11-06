0
¡LO ÚLTIMO!
Acumulado y tabla del Clausura de la Liga 1
URGENTE
Lista de convocados de Perú para amistosos ante Rusia y Chile

ALERTA para inmigrantes en Houston: operativo de ICE deja 1.505 detenidos en 10 días

ICE Houston arresta a 1.505 inmigrantes criminales en solo 10 días, incluyendo pandilleros, depredadores de menores y fugitivos extranjeros.

Gabriela Zevallos
Operativo de ICE en Houston deja más de 1500 arrestados.
Operativo de ICE en Houston deja más de 1500 arrestados. | Composición: Líbero/Gabriela Zevallos
COMPARTIR

Houston vivió un operativo histórico de ICE que resultó en la detención de 1.505 inmigrantes criminales en tan solo 10 días. La operación, realizada entre el 22 y el 31 de octubre en el sureste de Texas, tuvo como objetivo reforzar la seguridad pública y garantizar la integridad del sistema migratorio.

Fin de la renovación automática de permisos de trabajo en EE. UU.

PUEDES VER: ALERTA para inmigrantes con permiso de trabajo en EE. UU.: Por este motivo, USCIS ya no renovará automáticamente tu EAD card

Entre los arrestados se encuentran miembros de pandillas transnacionales, depredadores sexuales, fugitivos y extranjeros con antecedentes criminales graves. Según las autoridades, la cifra casi duplica los arrestos realizados en operaciones anteriores de ICE en Houston.

ICE Houston intensifica la lucha contra inmigrantes criminales

Durante la operación, se detuvieron 17 miembros de pandillas documentados, 40 delincuentes con agravantes, un asesino convicto y 13 depredadores sexuales. Además, hubo arrestos por conducción bajo efectos del alcohol, delitos relacionados con drogas, robo, agresión agravada y reingreso ilegal a EE. UU.

Operativo ICE

Operativo de ICE en Houston deja más de 1500 arrestados.

Bret Bradford, director de ICE Houston, destacó que los agentes arriesgan su vida para proteger a la comunidad. "Han salvado vidas y evitado crímenes violentos que habrían afectado a numerosos residentes de Houston", aseguró.

Casos destacados de inmigrantes arrestados

Entre los arrestados figuran:

  • Selvin Joel Lara Diaz, inmigrante ilegal de 35 años, depredador de menores y miembro de la mafia mexicana, buscado también en Honduras por asesinato. Fue arrestado escondido bajo un estante en un supermercado de Houston.
  • Marlon Odir Gómez Hernández, de 29 años y presunto miembro de MS-13, huyó a EE. UU. tras arrestos por extorsión en 2022; ICE lo detuvo tras quedar atrapado en un letrero de lavandería.
  • Salvador Ramírez-Carrillo, de 46 años, miembro de la pandilla Paisas y deportado cuatro veces, arrestado por asalto agravado con arma mortal y evasión de arresto.
  • Rony Andy Martínez López, de 27 años, condenado por actos lascivos con un menor y crueldad infantil.
  • Vongphachan Phothisome, de 53 años, condenado por explotación sexual de un menor.
  • Rey David Bautista-Antonio, de 27 años, arrestado por tres cargos de conducir ebrio.

Casi un tercio de los arrestados ya recibieron órdenes de expulsión y el resto enfrentará procedimientos legales adicionales. La operación contó con apoyo de múltiples agencias federales y estatales, incluyendo FBI, DEA, CBP y ATF, entre otras.

Lo más visto

  1. ALERTA para beneficiarios de SNAP: última esperanza y FECHA probable de activación de los cupones para millones de familias

  2. Peligro con el programa SNAP en EE. UU.: Trump pagará parcialmente los beneficios de noviembre, pero bajo condiciones DESALENTADORAS

  3. ALERTA, inmigrantes: madre de hijos ciudadanos con permiso de trabajo fue arrestada por ICE y ahora enfrenta la deportación

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano