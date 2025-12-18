ALARMANTE INCENDIO daña un Walmart Neighborhood Market en Greensboro: VIDEO muestra las enormes llamas

Un impresionante incendio afectó a un Walmart Neighborhood Market en Greensboro la noche del miércoles, generando alarma entre los vecinos y provocando pérdidas significativas. Las llamas fueron captadas en video, mostrando la magnitud del fuego que envolvió parte del edificio.

VIDEO: Incendio causa daños en Walmart Neighborhood Market de Greensboro

El incendio comenzó fuera del edificio, donde varias cajas y desechos se incendiaron, extendiéndose hasta alcanzar el techo de la tienda. Aunque el interior no resultó afectado directamente por las llamas, se registró humo y neblina en algunas secciones.

Según el informe de los bomberos, las pérdidas por el contenido alcanzaron los 3.000 dólares, mientras que los daños estructurales se estiman en 15.000 dólares. Gracias a la rápida intervención, se evitó un daño potencial de 2.850.000 dólares.

Evacuación y estado del personal: investigan la causa del incendio

El personal de la tienda fue evacuado de manera segura y no se reportaron heridos, según informan las autoridades a FOX8 WGHP. La causa exacta del incendio aún se encuentra bajo investigación. Un video compartido por Kevin Díaz muestra la magnitud del fuego en un costado del edificio, ofreciendo un registro visual del incidente que alarmó a la comunidad local.

Este evento subraya la importancia de la rápida respuesta de los bomberos y de la preparación en materia de seguridad para minimizar las pérdidas en situaciones de emergencia.