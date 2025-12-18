- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sorteo Copa Libertadores 2026
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Liga 1
- Selección Peruana
- Liga de Quito vs Universidad Católica
ALARMANTE INCENDIO daña un Walmart Neighborhood Market en Greensboro: VIDEO muestra las enormes llamas
Un incendio afectó el exterior del Walmart Neighborhood Market en Greensboro, mientras los bomberos controlaban las llamas y resguardaban valiosas mercancías.
Un impresionante incendio afectó a un Walmart Neighborhood Market en Greensboro la noche del miércoles, generando alarma entre los vecinos y provocando pérdidas significativas. Las llamas fueron captadas en video, mostrando la magnitud del fuego que envolvió parte del edificio.
PUEDES VER: ALERTA en Walmart de East Rome: encuentran a un hombre en posesión de un psicoestimulante
VIDEO: Incendio causa daños en Walmart Neighborhood Market de Greensboro
La noche del miércoles, un fuerte incendio se desató en un Walmart USA Neighborhood Market de Greensboro, causando preocupación entre los residentes cercanos y dejando tras de sí importantes daños materiales. Las llamas, que envolvieron gran parte del establecimiento, fueron registradas en video, mostrando la intensidad del siniestro.
El incendio comenzó fuera del edificio, donde varias cajas y desechos se incendiaron, extendiéndose hasta alcanzar el techo de la tienda. Aunque el interior no resultó afectado directamente por las llamas, se registró humo y neblina en algunas secciones.
Según el informe de los bomberos, las pérdidas por el contenido alcanzaron los 3.000 dólares, mientras que los daños estructurales se estiman en 15.000 dólares. Gracias a la rápida intervención, se evitó un daño potencial de 2.850.000 dólares.
Evacuación y estado del personal: investigan la causa del incendio
El personal de la tienda fue evacuado de manera segura y no se reportaron heridos, según informan las autoridades a FOX8 WGHP. La causa exacta del incendio aún se encuentra bajo investigación. Un video compartido por Kevin Díaz muestra la magnitud del fuego en un costado del edificio, ofreciendo un registro visual del incidente que alarmó a la comunidad local.
Este evento subraya la importancia de la rápida respuesta de los bomberos y de la preparación en materia de seguridad para minimizar las pérdidas en situaciones de emergencia.
- 1
ALERTA en Walmart de East Rome: encuentran a un hombre en posesión de un psicoestimulante
- 2
BUENAS NOTICIAS para ciudadanos de EE. UU.: el Gobierno depositará $1,500 en las cuentas bancarias que cumplan este requisito
- 3
PELIGRO en el baño de un Walmart en Carolina del Sur: mujer lucha contra hombre que intenta agredirla
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90