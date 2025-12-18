- Hoy:
Escándalo en el Condado de Coweta: Lo que hacía esta MAESTRA en Target la llevó a enfrentar CARGOS por delitos menores
La seguridad de la tienda Target USA detuvo a la maestra de jardín de infantes del condado de Coweta por intentar llevarse juguetes ocultos en su bolso.
Un incidente en un supermercado de Target Corporation en Newnan ha puesto bajo los reflectores a una maestra de jardín de infantes del condado de Coweta. La situación ha generado preocupación en la comunidad educativa y en la localidad, ya que la docente enfrenta cargos por presunto hurto.
Maestra de jardín de infantes del condado de Coweta es arrestada por robo en Target
Melissa Bedenbough, maestra de jardín de infantes en la Escuela Primaria White Oak, fue detenida después de que el personal de seguridad de la tienda Target USA la sorprendiera intentando salir con varios paquetes de Legos, valorados en aproximadamente 36 dólares, escondidos en su bolso, según informó el Departamento de Policía de Newnan.
Las cámaras de vigilancia captaron el momento, y los oficiales utilizaron las grabaciones como evidencia para realizar la detención y presentar los cargos.
De acuerdo con FOX 5 Atlanta, la policía aún no ha determinado el motivo del presunto hurto. Lo que sí se sabe es que las imágenes muestran a Bedenbough colocando los juguetes en su bolso antes de intentar abandonar la tienda Target Corporation.
El sistema escolar responde y la maestra queda suspendida
El sistema escolar del condado de Coweta confirmó que la mujer forma parte del personal docente de la Escuela Primaria White Oak.
Maestra de preescolar detenida por hurto en Target.
Mientras se lleva a cabo la investigación, las autoridades escolares han decidido suspender temporalmente a Bedenbough, siguiendo los protocolos habituales en casos legales que involucran a empleados del distrito, según declaraciones del Departamento de Policía de Newnan.
Los cargos que enfrenta la maestra se clasifican como delitos menores, lo que podría tener implicaciones legales y profesionales para su carrera docente.
