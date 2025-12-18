- Hoy:
INDIGNACIÓN en Miami: mujer es arrestada por agredir BRUTALMENTE a un empleado de Planet Fitness
Kiara Bryant, de 35 años, fue detenida luego de un violento altercado dentro y fuera del gimnasio, donde golpeó a un trabajador y provocó caos antes de intentar huir.
Una mujer fue arrestada en Miami tras golpear en la cara a un empleado de Planet Fitness y causar un altercado tanto dentro como fuera del gimnasio, según informó la policía.
El incidente tuvo lugar el 12 de diciembre en el gimnasio ubicado en 775 SW 8 Street. Testigos grabaron parte del altercado, y el video desató una ola de críticas y comentarios negativos hacia la agresora.
Agresión dentro del gimnasio en Miami
En Miami, el incidente comenzó dentro del vestuario cuando la víctima le pidió a Kiara Bryant, de 35 años, que dejara de gritar y la amenazó con llamar a la policía si no se calmaba.
Bryant se acercó al empleado de manera agresiva, lo que llevó a que este la empujara en defensa propia. Sin embargo, la mujer continuó hostigándolo, apretando los puños y persiguiéndolo hasta golpearlo repetidamente en la nariz frente al mostrador del personal.
Mujer de 35 años fue arrestada tras violento altercado en Planet Fitness de Miami.
En el video se muestra claramente cómo la mujer le propina un fuerte golpe en la cara, para, acto seguido, continuar golpeando el cuerpo del empleado, quien optó por agacharse y cubrirse con sus brazos para protegerse de la agresión.
Arresto y cargos contra Kiara Bryant
Después del altercado, Bryant intentó huir en su automóvil, pero varios transeúntes la confrontaron hasta que llegaron los oficiales. Durante la detención, admitió de forma espontánea que había agredido a la víctima y reconocido su conducta desordenada.
Bryant enfrenta cargos por agresión y conducta desordenada en un establecimiento, ambos delitos menores. Su fianza se fijó en $150 y fue arrestada sin incidentes adicionales.
Planet Fitness responde al incidente
Planet Fitness emitió un comunicado asegurando que la seguridad de sus empleados y socios es su máxima prioridad y que tienen tolerancia cero con cualquier tipo de violencia en sus clubes. La empresa indicó que el grupo franquiciado trabajó estrechamente con la policía local y que ha cancelado la membresía de la persona involucrada.
