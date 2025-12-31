ALERTA SANITARIA en EE. UU.: millones de contagios por gripe e influenza mientras se acercan las celebraciones de Año Nuevo

El cierre del año suele estar marcado por viajes, reuniones familiares y celebraciones que se extienden hasta la madrugada. Sin embargo, este ambiente festivo también se ha convertido en un escenario ideal para la propagación de la gripe en EE. UU. y otros virus respiratorios, justo cuando millones de personas se desplazan para recibir el Año Nuevo 2026.

Las autoridades sanitarias advierten que los contagios continúan en aumento y que la temporada aún no ha alcanzado su punto máximo. Ante este panorama, muchos se preguntan cómo disfrutar de las fiestas sin terminar enfermos. Un especialista explica qué medidas pueden marcar la diferencia sin renunciar a las celebraciones.

No es solo gripe: varios virus circulan al mismo tiempo

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los casos de gripe han aumentado durante las semanas de viajes y reuniones navideñas. En lo que va de la temporada, millones de personas se han enfermado y decenas de miles han requerido hospitalización, cifras que podrían seguir creciendo entre diciembre y febrero.

Repunte de gripe y virus respiratorios en EE. UU. antes de las celebraciones de Año Nuevo.

El doctor Edgar Chávez advierte que el problema no se limita a un solo virus. Además de la influenza, continúan circulando covid y otros virus respiratorios comunes, creando un "cóctel" que facilita el contagio, especialmente en espacios cerrados, aeropuertos y reuniones prolongadas.

Cómo cuidarse sin dejar de celebrar el Año Nuevo

Una de las recomendaciones principales del especialista es no descuidar la vacuna contra la gripe, ya que sigue siendo una de las herramientas más efectivas para prevenir enfermedades graves y hospitalizaciones. El médico recuerda que la vacunación está recomendada para personas desde los seis meses de edad.

Además, pequeños hábitos pueden marcar una gran diferencia durante las fiestas: dormir entre 7 y 8 horas, mantener una alimentación balanceada, hidratarse bien y lavarse las manos con frecuencia. En reuniones y viajes, se recomienda evitar el contacto cercano con personas enfermas, usar mascarilla si es posible y mantener cierta distancia cuando alguien presenta síntomas.

Un llamado a la prevención

Las celebraciones de Año Nuevo 2026 no tienen por qué terminar en cama. Con información, prevención y decisiones conscientes, es posible disfrutar de las fiestas y proteger la salud propia y la de los demás. Empezar el año sano no es solo un deseo: también es una elección.