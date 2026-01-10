IRS lanza ADVERTENCIA a ciudadanos de EE. UU. : este SERIO error puede provocar el BLOQUEO de tu pasaporte

Estados Unidos advierte sobre un riesgo que pocos conocen pero que puede afectar directamente la movilidad internacional de los ciudadanos. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) informó que no cumplir con ciertas obligaciones tributarias calificadas como "gravemente morosas" puede derivar en el bloqueo del pasaporte estadounidense, ya sea al solicitarlo, renovarlo o incluso si ya está vigente.

Según el IRS, cuando un contribuyente tiene una deuda que supera ciertos umbrales definidos para cada año tributario, la agencia debe notificar al Departamento de Estado, y este puede suspender la emisión de documentos hasta que la situación se regularice.

¿Qué se considera un error grave ante el IRS?

El IRS detalla que un error grave se produce cuando los contribuyentes acumulan deudas significativas y no toman medidas para saldarlas a tiempo. Las obligaciones incluyen:

Impuestos personales y de negocios

Multas por recuperación de fondos

Otras sanciones civiles

Los montos que desencadenan esta acción han ido aumentando cada año:

Deudas tributarias pueden bloquear la emisión o renovación del pasaporte.

2018: $53,000

2021: $54,000

2022: $55,000

2023: $59,000

2024: $62,000

El valor para 2025 aún no ha sido actualizado oficialmente por la agencia tributaria. El incumplimiento puede afectar a todas las personas que tengan estas deudas, sin importar si su pasaporte aún está activo o si se trata de una nueva solicitud.

Cómo se aplica el bloqueo del pasaporte

Cuando un ciudadano solicita un pasaporte o intenta renovarlo y tiene una deuda calificada como gravemente morosa, recibirá una notificación del Departamento de Estado indicando que su trámite permanecerá abierto por 90 días. Durante este tiempo, el documento no será procesado hasta que se regularice la situación con el IRS.

"Si el contribuyente no hace arreglos de pago satisfactorios con el IRS dentro de los 90 días posteriores a la fecha de la carta de denegación, la solicitud de pasaporte será denegada y cerrada por el Departamento de Estado".

Esto significa que cualquier ciudadano con deudas pendientes significativas corre el riesgo de quedarse sin pasaporte, afectando viajes, renovaciones y trámites internacionales.