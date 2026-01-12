0

ALERTA geopolítica desde Estambul: Turquía EXIGE a Estados Unidos que se mantenga fuera de la crisis con Irán

Desde Estambul, Turquía envió un mensaje directo a Washington para evitar cualquier acción militar contra Irán en medio de protestas internas.

Dara Rojas
Turquía pide a EE.UU. no intervenir en la crisis interna de Irán
Turquía pide a EE.UU. no intervenir en la crisis interna de Irán | Fuente: EFE
El gobierno de Turquía lanzó una advertencia diplomática a Estados Unidos, instándolo a no intervenir en la situación interna de Irán mientras el país atraviesa un período de protestas y tensión social. La postura fue transmitida desde Estambul, donde autoridades turcas remarcaron que cualquier acción militar extranjera podría agravar el conflicto regional y generar consecuencias imprevisibles.

Temor a una escalada militar en Medio Oriente

Según versiones difundidas por medios estadounidenses, el entonces presidente Donald Trump habría evaluado la posibilidad de una ofensiva contra el gobierno iraní, bajo el argumento de respaldar a los manifestantes. Desde Ankara, sin embargo, consideran que una intervención de ese tipo no contribuiría a la estabilidad, sino que podría ampliar el conflicto y desatar una nueva crisis en Medio Oriente.

Funcionarios turcos insistieron en que la comunidad internacional debe priorizar los canales diplomáticos y evitar medidas que puedan derivar en enfrentamientos armados. En ese sentido, subrayaron la necesidad de respetar la soberanía iraní y reducir la tensión en una región ya marcada por conflictos prolongados.

El mensaje busca frenar cualquier intento de intervención directa y reforzar el rol de la diplomacia como herramienta central para enfrentar la crisis.

Noticia en desarrollo

