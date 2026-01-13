- Hoy:
MALAS NOTICIAS para padres: el Gobierno de Estados Unidos BLOQUEA el registro de recién nacidos con estos apellidos
Aunque Alabama permite una amplia libertad para elegir el apellido de un bebé, existen prohibiciones técnicas que invalidan el registro.
Registrar el nacimiento de un bebé en Alabama es un proceso más flexible que en otros estados de Estados Unidos, especialmente en lo relacionado con la elección del apellido. Sin embargo, esa libertad tiene límites claros que, si no se respetan, pueden impedir que el acta de nacimiento sea aprobada.
Las reglas están definidas por el Alabama Administrative Code, el marco legal que regula los criterios formales para inscribir nombres y apellidos en los registros oficiales del estado.
Apellido del bebé no tiene que ser el de los padres, pero debe cumplir reglas técnicas.
Apellidos que el estado rechaza automáticamente
La normativa vigente establece que ningún recién nacido puede ser inscrito con un apellido que incumpla ciertas condiciones técnicas. En concreto, el registro será rechazado si el apellido:
- Incluye números
- Contiene puntos u otros signos de puntuación
- Usa símbolos especiales
- Incorpora caracteres que no existen en el alfabeto inglés
Estas restricciones están activas desde el 25 de julio de 2007 y se aplican sin excepción a todos los nacimientos registrados dentro del estado.
Qué sí pueden elegir los padres
Más allá de estas prohibiciones, la ley de Alabama otorga una amplia autonomía a las familias. Los padres no están obligados a transmitir su propio apellido al hijo y pueden optar por uno diferente sin justificar la decisión ante las autoridades.
Incluso es legal crear un apellido nuevo o utilizar uno existente con valor simbólico o familiar, siempre que respete los criterios técnicos establecidos por la normativa estatal.
Un detalle clave antes de registrar al bebé
Especialistas recomiendan revisar cuidadosamente la ortografía y estructura del apellido elegido antes de presentar la solicitud. Un error mínimo como un símbolo o un carácter no válido puede retrasar el registro oficial y obligar a repetir el trámite.
En resumen, Alabama ofrece una de las legislaciones más abiertas en materia de apellidos, pero exige cumplir reglas formales estrictas que todos los padres deben conocer antes de inscribir a su recién nacido.
