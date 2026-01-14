La ciudad de Rogers ha iniciado un proyecto vial cerca del Walmart AMP con el objetivo de mejorar la seguridad peatonal y vehicular. La obra comenzó el lunes 12 de enero y afectará principalmente a las carreteras Northgate Road, Champions Drive y JB Hunt Drive, según informó 40/29 News.

El plan incluye la construcción de una intersección elevada con señal de alto en las cuatro direcciones, así como la instalación de pavimento de hormigón estampado para resaltar visualmente la zona de cruce y mejorar la seguridad.

Comienza la construcción en la calle cercana a Walmart AMP en Rogers

El proyecto está pensado especialmente para los días de conciertos y eventos en el Walmart AMP, que atraen a numerosos peatones. Peter Masonis, representante de la ciudad de Rogers, explicó a 40/29 News: "Cualquier concierto que se celebre en el AMP es muy concurrido y con muchos peatones. Simplemente nos aseguramos de que la intersección sea mucho más segura".

Se espera que la construcción dure aproximadamente 90 días. La ciudad ha colocado señales de aviso y rutas alternativas para los conductores. Masonis aseguró que los trabajos no afectarán significativamente el acceso a los negocios locales ni el tránsito diario: "Aún podrás entrar y acceder a los negocios, llegar a las tiendas a las que quieras ir".

Fortalecimiento de los negocios locales y desarrollo comunitario

Los propietarios de negocios cercanos ven con optimismo la obra. Matt Woolley, dueño de Designsteins cerca del Walmart AMP, comentó a 40/29 News: "Creo que el flujo de tráfico será bueno y los peatones tendrán un gran lugar para caminar. Hemos visto cómo se han construido muchos comercios a nuestro alrededor y se han añadido una cantidad considerable de servicios. Creo que todos han hecho un gran trabajo para convertir este lugar en un lugar hermoso tanto para trabajar como para vivir".

La ciudad reafirmó su compromiso con el desarrollo urbano y la infraestructura segura. Masonis agregó: "Queremos crear la mejor infraestructura posible para todo ese desarrollo y la afluencia de personas".

Con estas mejoras, Rogers busca garantizar la seguridad de los peatones, optimizar el tráfico cerca del Walmart AMP y fortalecer la conectividad para quienes visitan o trabajan en la zona, consolidando el área como un punto clave de comercio y desarrollo local.