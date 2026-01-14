- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Unión
- Boca Juniors vs Millonarios
- Albacete vs Real Madrid
- Chelsea vs Arsenal
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fixture Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Ciudad de Rogers construirá un cruce seguro para peatones y conductores cerca de Walmart AMP: estas son las carreteras afectadas
La obra, que durará unos 90 días, contará con señalización moderna y pavimento decorativo, sin afectar el funcionamiento de los negocios locales.
La ciudad de Rogers ha iniciado un proyecto vial cerca del Walmart AMP con el objetivo de mejorar la seguridad peatonal y vehicular. La obra comenzó el lunes 12 de enero y afectará principalmente a las carreteras Northgate Road, Champions Drive y JB Hunt Drive, según informó 40/29 News.
PUEDES VER: CUIDADO, inmigrantes en Walmart de Maple Grove: 6 agentes de ICE arrestan a un sujeto mientras hacía compras
El plan incluye la construcción de una intersección elevada con señal de alto en las cuatro direcciones, así como la instalación de pavimento de hormigón estampado para resaltar visualmente la zona de cruce y mejorar la seguridad.
Comienza la construcción en la calle cercana a Walmart AMP en Rogers
El proyecto está pensado especialmente para los días de conciertos y eventos en el Walmart AMP, que atraen a numerosos peatones. Peter Masonis, representante de la ciudad de Rogers, explicó a 40/29 News: "Cualquier concierto que se celebre en el AMP es muy concurrido y con muchos peatones. Simplemente nos aseguramos de que la intersección sea mucho más segura".
Se espera que la construcción dure aproximadamente 90 días. La ciudad ha colocado señales de aviso y rutas alternativas para los conductores. Masonis aseguró que los trabajos no afectarán significativamente el acceso a los negocios locales ni el tránsito diario: "Aún podrás entrar y acceder a los negocios, llegar a las tiendas a las que quieras ir".
Fortalecimiento de los negocios locales y desarrollo comunitario
Los propietarios de negocios cercanos ven con optimismo la obra. Matt Woolley, dueño de Designsteins cerca del Walmart AMP, comentó a 40/29 News: "Creo que el flujo de tráfico será bueno y los peatones tendrán un gran lugar para caminar. Hemos visto cómo se han construido muchos comercios a nuestro alrededor y se han añadido una cantidad considerable de servicios. Creo que todos han hecho un gran trabajo para convertir este lugar en un lugar hermoso tanto para trabajar como para vivir".
La ciudad reafirmó su compromiso con el desarrollo urbano y la infraestructura segura. Masonis agregó: "Queremos crear la mejor infraestructura posible para todo ese desarrollo y la afluencia de personas".
Con estas mejoras, Rogers busca garantizar la seguridad de los peatones, optimizar el tráfico cerca del Walmart AMP y fortalecer la conectividad para quienes visitan o trabajan en la zona, consolidando el área como un punto clave de comercio y desarrollo local.
- 1
CUIDADO, inmigrantes en Walmart de Maple Grove: 6 agentes de ICE arrestan a un sujeto mientras hacía compras
- 2
ALERTA inmigrantes con TPS en EE. UU.: USCIS confirma extensión de los PERMISOS de trabajo para los que son de estos países
- 3
ALERTA en Walmart de Worthington: hombre es puesto en libertad tras ser ARRESTADO por ROBAR más de mil dólares en productos
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 54.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90