- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Colo Colo
- Barcelona vs Real Sociedad
- Boca Juniors vs Olimpia
- Bolivia vs Panamá
- Sporting Cristal
- Universitario
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
CAMBIOS en SNAP 2026: refrescos, dulces y bebidas energéticas ya NO serán elegibles en estos estados
A partir de febrero de 2026, algunos estados de EE. UU. restringen refrescos, dulces y bebidas energéticas en SNAP para promover compras saludables.
A partir de febrero de 2026, varios estados de Estados Unidos implementarán restricciones en SNAP con el objetivo de promover hábitos de alimentación saludable entre los beneficiarios. Estas medidas forman parte de la iniciativa federal Make America Healthy Again y buscan eliminar productos con alto contenido de azúcar de la lista de compras elegibles con la tarjeta EBT.
PUEDES VER: INAUGURAN nuevo Walmart en California: OPORTUNIDAD LABORAL y servicios mejorados para los clientes
Los cambios se producen después de la primera fase iniciada en enero, donde estados como Indiana e Iowa comenzaron a restringir refrescos y golosinas. La segunda fase, programada para febrero, involucra a Idaho, Oklahoma y Louisiana, quienes aplicarán normativas más estrictas sobre los productos que se pueden adquirir con los beneficios de SNAP.
Alimentos ahora prohibidos y su impacto
Aunque cada estado tiene cierta autonomía para definir las reglas dentro de las pautas del USDA, la tendencia se concentra en tres categorías principales: refrescos y sodas, dulces y golosinas, y bebidas energéticas. Estos cambios significan que los beneficiarios de SNAP deberán ajustar sus compras, priorizando productos frescos y nutritivos sobre opciones azucaradas o procesadas.
Beneficiarios de SNAP deberán evitar refrescos, dulces y bebidas energéticas a partir de febrero de 2026.
El impacto esperado va más allá de la nutrición. Al limitar la adquisición de productos con alto contenido de azúcar, se busca reducir problemas de salud relacionados con la dieta, como obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, promoviendo un uso más consciente de la tarjeta EBT.
Estados y fechas clave de las restricciones
Los cambios en SNAP para febrero de 2026 se aplicarán de la siguiente manera:
- Idaho (15 de febrero): Prohíbe refrescos, sodas y dulces, incluyendo cualquier bebida con azúcares añadidos o edulcorantes artificiales. La medida busca que los beneficiarios utilicen los fondos de SNAP en alimentos con mayor valor nutricional.
- Oklahoma (15 de febrero): Restringe también sodas y golosinas, incentivando compras más saludables y nutritivas.
- Louisiana (18 de febrero): Aplica una de las regulaciones más estrictas, incluyendo bebidas energéticas además de refrescos y dulces.
- 1
MUCHO CUIDADO en Walmart de Medina Township con degenerado sujeto que grababa menores de edad en baño de tienda de Ohio
- 2
¡PELIGRO en Walmart de Ware! Mujer es atropellada violentamente en estacionamiento de tienda de Massachusetts
- 3
INDIGNACIÓN en Walmart de Minneapolis: ACUSAN a mujer de robar más de $1,700 en Little Falls y podría enfrentar cinco años de PRISIÓN
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90