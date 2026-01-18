CAMBIOS en SNAP 2026: refrescos, dulces y bebidas energéticas ya NO serán elegibles en estos estados

A partir de febrero de 2026, varios estados de Estados Unidos implementarán restricciones en SNAP con el objetivo de promover hábitos de alimentación saludable entre los beneficiarios. Estas medidas forman parte de la iniciativa federal Make America Healthy Again y buscan eliminar productos con alto contenido de azúcar de la lista de compras elegibles con la tarjeta EBT.

Los cambios se producen después de la primera fase iniciada en enero, donde estados como Indiana e Iowa comenzaron a restringir refrescos y golosinas. La segunda fase, programada para febrero, involucra a Idaho, Oklahoma y Louisiana, quienes aplicarán normativas más estrictas sobre los productos que se pueden adquirir con los beneficios de SNAP.

Alimentos ahora prohibidos y su impacto

Aunque cada estado tiene cierta autonomía para definir las reglas dentro de las pautas del USDA, la tendencia se concentra en tres categorías principales: refrescos y sodas, dulces y golosinas, y bebidas energéticas. Estos cambios significan que los beneficiarios de SNAP deberán ajustar sus compras, priorizando productos frescos y nutritivos sobre opciones azucaradas o procesadas.

Beneficiarios de SNAP deberán evitar refrescos, dulces y bebidas energéticas a partir de febrero de 2026.

El impacto esperado va más allá de la nutrición. Al limitar la adquisición de productos con alto contenido de azúcar, se busca reducir problemas de salud relacionados con la dieta, como obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, promoviendo un uso más consciente de la tarjeta EBT.

Estados y fechas clave de las restricciones

Los cambios en SNAP para febrero de 2026 se aplicarán de la siguiente manera: