Escándalo internacional: Rusia condena a prisión a un navegante de Estados Unidos dado por desaparecido y lo acusa de portar un arma
El ciudadano de EE. UU. fue hallado con un arma en su yate en Sochi; el caso reaviva tensiones entre Moscú y Washington.
Un caso que había comenzado como una búsqueda internacional terminó convirtiéndose en un nuevo foco de fricción entre Moscú y Washington. Un ciudadano de Estados Unidos fue condenado en Rusia a cinco años de prisión luego de que las autoridades rusas lo declararan culpable de transportar un arma de fuego de manera ilegal.
La sentencia fue dictada por un tribunal regional tras determinar que, durante una inspección a su embarcación en el puerto de Sochi, se halló un rifle y municiones a bordo. El fallo sostiene que el acusado reconoció los cargos y que un intento de apelación fue rechazado, dejando firme la condena.
El caso del navegante desaparecido reabre la tensión entre Rusia y Estados Unidos.
El hombre fue identificado como Charles Wayne Zimmerman, un navegante que había iniciado meses atrás una travesía marítima de larga distancia. De acuerdo con la versión judicial, cruzó el Atlántico y el Mediterráneo antes de ingresar a aguas rusas, sin conocer según alegó la prohibición local de portar armas incluso dentro de una embarcación privada.
Un caso rodeado de incertidumbre
La detención había pasado inadvertida durante meses. Recién ahora los medios rusos informaron oficialmente sobre el proceso judicial, algo poco habitual en causas que involucran a extranjeros. Esto generó sorpresa, ya que en septiembre de 2024 la Guardia Costera de Estados Unidos había emitido una alerta de persona desaparecida tras perder contacto con Zimmerman durante su viaje.
Según esa notificación, el navegante, de 57 años, había partido desde Carolina del Norte con destino final a Nueva Zelanda a bordo de un velero de 10 metros de eslora, sin que se volviera a saber de él desde julio de ese año.
Imágenes y sospechas
Tras hacer pública la condena, el tribunal ruso difundió material audiovisual que incluye imágenes del velero, fotografías del arma incautada y del propio acusado a bordo. El material reforzó la versión oficial, aunque no despejó las dudas sobre el tiempo que Zimmerman permaneció detenido antes de ser juzgado.
Un trasfondo político sensible
Desde Washington, funcionarios estadounidenses han acusado reiteradamente a Moscú de utilizar a ciudadanos extranjeros como piezas de negociación en intercambios de prisioneros, especialmente desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022. Rusia, por su parte, sostiene que se trata de procesos judiciales ordinarios basados en su legislación interna.
El caso de Zimmerman se suma así a una lista creciente de detenciones que alimentan la desconfianza entre ambas potencias y mantienen en alerta a quienes viajan por la región en un contexto geopolítico cada vez más tenso.
