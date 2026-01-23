ALERTA en EE. UU.: empresas de energía ACTIVAN planes de emergencia por tormenta invernal en siete estados

Una tormenta invernal de gran magnitud comenzó este viernes 23 de enero y ya afecta amplias zonas del sur de Estados Unidos, donde las principales empresas de energía activaron planes de emergencia ante el riesgo de apagones generalizados. La acumulación de hielo sobre líneas eléctricas y postes es la principal amenaza, según advierten autoridades y proveedores del servicio.

De acuerdo con reportes de medios especializados y comunicados oficiales, estados como Texas, Arkansas, Luisiana, Mississippi, Oklahoma, Carolina del Norte y Carolina del Sur se encuentran bajo alerta. Compañías como Oncor, Entergy y Santee Cooper confirmaron que reforzaron personal, equipos y materiales críticos para responder ante fallas en la red.

El Centro Nacional de Meteorología advirtió que el hielo podría superar los 1,2 centímetros de espesor, suficiente para derribar árboles y causar daños severos en la infraestructura eléctrica, especialmente en regiones poco acostumbradas a este tipo de eventos.

El hielo en las líneas eléctricas amenaza con dejar sin luz a miles de hogares en el sur de EEUU.

El recuerdo de 2021 y el temor a una crisis similar

El antecedente inmediato es la tormenta invernal de febrero de 2021 en Texas, que dejó 246 fallecidos y millones de hogares sin electricidad durante días, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas. Aquella crisis marcó un antes y un después en la gestión de emergencias climáticas en el estado.

En esta ocasión, las autoridades aseguran que los protocolos fueron reforzados. Oncor informó que mantiene cuadrillas adicionales en alerta máxima y transformadores listos para su despliegue inmediato. Entergy, por su parte, señaló que todas sus plantas están preparadas para sostener la red durante el episodio de frío extremo.

Estados en emergencia y recomendaciones clave

Varios gobiernos estatales declararon el estado de emergencia para facilitar el movimiento de recursos y personal especializado. Además, departamentos de transporte desplegaron maquinaria para tratar carreteras y permitir el acceso de equipos de reparación.

Las autoridades recomiendan a la población:

Mantener celulares y linternas cargados

Contar con agua, alimentos no perecederos y abrigo

Evitar traslados innecesarios

No acercarse a cables o postes caídos

Consultar solo fuentes oficiales para actualizaciones

Los expertos advierten que, si se cumplen los pronósticos, los cortes podrían extenderse por varios días, sobre todo en zonas rurales y suburbanas.