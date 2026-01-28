INDIGNACIÓN en Estados Unidos: cartero de USPS queda sin sueldo tras exponer abandono en plena tormenta invernal

Un cartero del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) en Ohio denunció haber sido suspendido sin goce de sueldo y amenazado con perder su empleo tras publicar en Facebook un mensaje en el que describía las condiciones extremas en las que, según él, estaban siendo obligados a trabajar durante la tormenta invernal Fern.

PUEDES VER: Irán ejecuta a un hombre por espionaje y lanza una DURA ADVERTENCIA a Estados Unidos

El trabajador, identificado como Jason Thompson, explicó que la situación resultó aún más frustrante cuando, al llegar a su centro de labores, descubrió que no había correo ni paquetes para repartir, pese a que los empleados habían arriesgado su seguridad para presentarse a trabajar.

Denunció condiciones extremas durante una tormenta invernal.

“Nuestros carteros reparten en olas de calor, ventiscas, tormentas y emergencias y hoy se presentaron una vez más solo para ser puestos en peligro sin nada que hacer y sin un lugar seguro para operar”, escribió Thompson en su publicación.

Vehículos enterrados y riesgo en las carreteras

Thompson relató que al llegar a la oficina postal de Fairfield, a unos 26 kilómetros al norte de Cincinnati, encontró el estacionamiento mal despejado y los vehículos de reparto enterrados bajo entre 2 y 3 pies de nieve.

Además, denunció que muchos empleados se trasladaban desde Ohio, Kentucky, Indiana y otras zonas cercanas, asumiendo grandes riesgos en carreteras cubiertas de hielo.

“Los carteros están manejando desde Ohio, Kentucky, Indiana y áreas circundantes arriesgando sus vidas solo para llegar al trabajom, solo para que les digan que no hay correo ni paquetes”, afirmó.

Reclamos por falta de protocolos y apoyo

El cartero cuestionó por qué el USPS no contrató a una empresa profesional para retirar la nieve y, en cambio, exigía a los propios trabajadores limpiar los vehículos.

“¿Por qué no estamos contratando a una empresa profesional para desenterrar estos vehículos? En lugar de eso, ponen a los carteros a hacer un trabajo extremadamente duro”, señaló.

También denunció que, si querían retirarse antes por seguridad, debían usar sus días personales, pese a no tener tareas asignadas. “Así no es como deberían ser tratados los hombres y mujeres más trabajadores del USPS”, sostuvo.

Thompson criticó además la ausencia de protocolos claros para emergencias climáticas severas. “No hay un plan para una emergencia de nieve nivel 2 o 3. Estamos aquí sentados con las manos atadas”, escribió.

Amenazas y suspensión sin sueldo

Horas después de publicar su denuncia, Thompson aseguró que superiores del USPS lo presionaron para borrar el mensaje, advirtiéndole que podría enfrentar consecuencias laborales.

“¡Ahora me están amenazando con que si no elimino esta publicación podría perder mi trabajo!”, escribió en una actualización posterior.

Más tarde confirmó que había sido colocado en “colocación de emergencia sin paga”, lo que en la práctica implica una suspensión sin sueldo. “Espero que esto traiga cambios positivos para todos”, agregó.

Respuesta del USPS y situación actual de la tormenta

El USPS no comentó directamente sobre el caso específico, pero aseguró que cuenta con planes para condiciones climáticas extremas. En declaraciones a WXIX, un portavoz afirmó que la seguridad de los empleados es una prioridad y que el Servicio Postal monitorea de forma constante las condiciones meteorológicas.

Mientras tanto, la tormenta invernal Fern continúa afectando a gran parte de Estados Unidos, con nieve pesada, hielo y temperaturas extremadamente bajas, según The Weather Channel. Las condiciones han provocado cancelaciones de vuelos, interrupciones de servicios y dificultades en el transporte.

De acuerdo con pronósticos citados por MundoNOW, las condiciones invernales podrían persistir varios días más en al menos 14 estados, e incluso se advierte sobre la posible llegada de un nuevo sistema de tormenta este fin de semana en la costa este.