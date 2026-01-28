TRAGEDIA en Texas: Madre perdió a sus hijos de 6, 8 y 9 años tras caer en un estanque en medio de la TORMENTA INVERNAL

La tragedia golpeó a Texas en medio de la tormenta invernal que afecta a Estados Unidos, luego de que tres niños de 6, 8 y 9 años perdieran la vida tras caer a un estanque privado al norte de Bonham, una comunidad rural ubicada cerca de la frontera con Oklahoma.

Los menores se encontraban en la vivienda de una amiga de su madre, situada frente al estanque. De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Fannin, los cuerpos fueron recuperados por socorristas y un vecino de la zona tras una extensa operación de búsqueda iniciada luego del reporte de emergencia.

Madre perdió a sus hijos de 6, 8 y 9 años en plena tormenta invernal

Cheyenne Hangaman, madre de los menores, relató que ella y sus hijos se encontraban alojados en la casa de una amiga ubicada frente al estanque, por lo que había advertido a los niños que no se acercaran al lugar. Sin embargo, el lunes 26 de enero, su hija corrió hacia ella para avisarle que sus hermanos habían caído al agua, luego de que el hielo se rompiera mientras estaban jugando.

"Corrí sobre todo el hielo que pude para llegar hasta ellos y terminé cayendo yo misma", contó Hangaman. "Agarraba a uno, intentaba ponerlo sobre el hielo, pero el hielo se rompía cada vez que lo sentaba allí", agregó al describir los desesperados intentos de rescate.

La mujer explicó que un hombre logró ayudarla a salir del estanque utilizando una cuerda, ya que su cuerpo estaba congelado y no podía respirar ni moverse. "En ese momento ya sabía que mis hijos se habían ido. Así que solo tenía que luchar por mi vida en ese momento", expresó.

Conmoción por la tragedia

Los tres niños asistían a una escuela primaria del Distrito Escolar Independiente de Bonham, que había cancelado las clases el lunes debido al clima gélido que afecta a gran parte de Estados Unidos y permaneció cerrada el martes ante las condiciones climáticas extremas, como carreteras heladas y temperaturas bajo cero.

"Estamos devastados por esta pérdida inimaginable, y nuestros pensamientos están con la familia, amigos y todos los que conocían y amaban a estos niños", expresó el superintendente Lance Hamlin en una carta dirigida a los padres.