Texas realiza la primera ejecución del año en EE. UU., ¿de quién se trata y qué delitos cometió?

ATENCIÓN con Texas: este estado realiza la primera ejecución del año en EE. UU., ¿de quién se trata y qué delitos cometió?
Texas llevó a cabo la ejecución por inyección letal de un hombre, quien se convirtió en el primer condenado a muerte en EE. UU. de este 2026. ¿Qué hizo?
Este miércoles 28 de enero, un hombre de 55 años, sentenciado a muerte, fue ejecutado en Texas mediante inyección letal, marcando así la primera ejecución en Estados Unidos durante el año 2026. Este hecho generó diversas reacciones por la pena capital en el país, donde las controversias en torno a su aplicación continúan generando opiniones entre defensores y opositores de esta práctica.
Texas realiza la primera ejecución del año, ¿de quién se trata y qué delitos cometió?
Un hombre, identificado como Charles Victor Thompson, falleció este miércoles a las 18:50 horas (hora local), esto luego de recibir la inyección letal en una prisión de Huntsville, Texas. No obstante, la prensa internacional no compartió más detalles al respecto.
Texas realiza la primera ejecución del año, ¿de quién se trata y qué delitos cometió?
Cabe precisar que este individuo ya había sido declarado culpable en 1999 por el asesinato a tiros de su exnovia y de la nueva pareja de ella, un crimen cometido un año antes, tal como evidenció el diario digital Houston y otros portales internacionales.
Con sus 55 años, Thompson se convirtió en la primera persona ejecutada en la nación americana en lo que va del año. Texas continúa liderando la lista de estados con el mayor número de ejecuciones en EE. UU.
¿Qué otro estado también ha llevado a cabo una gran cantidad de ejecución?
En medio de este contexto, es importante saber que, en el 2025, Florida se convirtió en el estado americano que más reos ejecutó, alcanzando un total de 19.
En el caso de Thompson, la decisión de rechazar las últimas apelaciones y solicitudes de indulto ha sido confirmada, lo que marca un nuevo capítulo en el proceso judicial del involucrado. Esta resolución se produce tras un exhaustivo análisis de los argumentos presentados, que no lograron convencer a las autoridades competentes.
