MUY ALERTA, inmigrantes: relevante país de América del Sur mantiene conversaciones para RECIBIR DEPORTADOS de EE. UU.

Estados Unidos y Argentina están en conversaciones avanzadas para establecer un acuerdo que permitiría a EE. UU. deportar a migrantes de terceros países hacia territorio argentino, según revelan fuentes y documentos del gobierno estadounidense obtenidos por The New York Times. Las negociaciones reflejan la intención de ambos gobiernos de coordinar políticas migratorias más estrictas y de alinear sus estrategias frente a la inmigración irregular.

Acuerdo de tercer país: ¿cómo funcionaría la recepción de deportados en Argentina?

Según The New York Times, el acuerdo propuesto permitiría a Estados Unidos enviar a ciudadanos extranjeros a Argentina, donde serían alojados temporalmente y, desde allí, se les facilitaría el retorno a sus países de origen. Una fuente del Departamento de Seguridad Nacional explicó que Argentina aceptaría "personas detenidas cerca de la frontera poco después de haber ingresado ilegalmente a Estados Unidos".

El gobierno argentino, bajo la presidencia de Javier Milei, ha intensificado su retórica contra la inmigración y afirma haber logrado un número récord de expulsiones, incluso desplegando fuerzas policiales en los suburbios de Buenos Aires. Aun así, el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino ha señalado preocupaciones sobre el impacto social y económico del acuerdo, así como sobre la limitada infraestructura disponible para alojar y trasladar a los inmigrantes.

Alianza estratégica entre Estados Unidos y Argentina

Las conversaciones se producen mientras la administración de Donald Trump refuerza un programa agresivo de deportaciones en EE. UU., que incluye acuerdos con otros países como Costa Rica, El Salvador, Esuatini y Panamá.

The New York Times señala que estas iniciativas buscan "enviar un mensaje disuasorio para desalentar a los inmigrantes a entrar ilegalmente en Estados Unidos" y también permitir la deportación de ciudadanos de países con los que EE. UU. enfrenta dificultades de repatriación.

Para Argentina, este acuerdo representaría un paso para estrechar lazos con Estados Unidos y alinearse con las políticas de represión migratoria de Donald Trump, aun cuando contradice la histórica tradición del país de acoger inmigrantes como parte de su identidad nacional.

En documentos citados por The New York Times, se indica que Argentina presentó propuestas para concretar el acuerdo y que su ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, se comprometió a suscribirlo, aunque aún no se ha alcanzado un acuerdo definitivo.