PELIGRO para inmigrantes en EE. UU.: consulta AQUÍ si tienes una orden de de deportación en tu contra y aprende cómo actuar para proteger tus derechos
Consulta si tienes una orden de deportación en EE. UU. y aprende cómo actuar para proteger tus derechos como inmigrante legalmente.
Si eres inmigrante en Estados Unidos, es fundamental saber si existe alguna orden de deportación en tu contra. Ignorar esta situación puede traer consecuencias legales graves, por lo que conocer tu estatus y los pasos a seguir es esencial para proteger tus derechos legales.
PUEDES VER: Donald Trump afirma que desconocía el reclamo de "ya basta" de la presidenta encargada de Venezuela contra las órdenes de EE. UU
Existen mecanismos oficiales para verificar tu situación migratoria, y hoy en día se puede hacer a través de plataformas confiables del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) o consultando directamente con un abogado especializado en inmigración. Conocer tu estatus te permite tomar decisiones informadas y actuar antes de que la situación se complique.
Cómo consultar si tienes una orden de deportación
Para averiguar si existe una orden de deportación en tu contra, primero debes contactar a la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR). Existen dos formas de hacerlo: puedes llamar al 1-800-898-7180, en inglés o español, o a través de la página justice.gov/eoir. Al ingresar, necesitarás tu Alien Number (A-Number), un número de 8 o 9 dígitos que aparece en toda la correspondencia de USCIS, DHS o EOIR.
Si eres inmigrante en Estados Unidos, es fundamental saber si existe alguna orden de deportación en tu contra.
El Alien Number es clave para acceder a la información de tu caso de inmigración. Si tu número tiene 8 dígitos, agrega un cero al inicio; si tiene 9 dígitos, no es necesario añadir nada. Este sistema te indicará si tu caso está activo en una corte de inmigración o si existe alguna orden de deportación previa. Si el sistema no encuentra tu número, significa que no hay orden de deportación vinculada a ese A-Number.
Algunos inmigrantes pueden tener más de un Alien Number, especialmente si han tramitado varios casos de inmigración. Para confirmarlo, se recomienda solicitar a un abogado de inmigración que tramite tu récord de migración completo. Esto garantiza que revises todos tus casos de inmigración y tomes decisiones informadas para proteger tus derechos legales.
Qué hacer si descubres una orden de deportación
- Actúa rápido: Contacta a un abogado o servicio legal especializado para evaluar tus opciones, como apelaciones, mociones de cancelación o ajustes de estatus.
- Mantén documentación organizada: Guarda copias de tus notificaciones, pasaportes, visas, certificados de nacimiento y cualquier documento relacionado con tu estatus migratorio.
- No ignores citaciones de la corte de inmigración: No presentarte puede generar consecuencias más graves, incluyendo detención o deportación inmediata.
- Infórmate sobre recursos comunitarios: Organizaciones de inmigrantes pueden ofrecer asistencia gratuita o a bajo costo y ayudarte a entender tus derechos.
