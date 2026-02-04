0
EN VIVO
Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores

¿Necesitas una cita? El Consulado sobre Ruedas llega a California en 2026 con NUEVAS FECHAS

El Consulado sobre Ruedas llega a varias ciudades de California en febrero para ofrecer pasaporte, matrícula e INE sin largas filas.

Dara Rojas
Pasaporte, matrícula e INE más cerca de ti: revisa fechas y sedes del Consulado sobre Ruedas.
Pasaporte, matrícula e INE más cerca de ti: revisa fechas y sedes del Consulado sobre Ruedas. | Fuente: EFE
COMPARTIR

El consulado de México continúa acercando sus servicios a la comunidad mexicana en California a través del programa Consulado sobre Ruedas. Esta iniciativa permite realizar trámites oficiales sin necesidad de desplazarse a una sede fija ni enfrentar largas filas a fin de mes.

Riesgo de sarampión en LAX y Disneyland

PUEDES VER: PELIGRO para viajeros en EE.UU.: Alerta por posible exposición al sarampión en aeropuerto y parque temático

Entre los servicios disponibles se encuentran la expedición y renovación de documentos esenciales, facilitando el acceso a trámites para quienes viven lejos de los consulados tradicionales.

¿Cómo agendar cita para el Consulado sobre Ruedas?

Para recibir atención es necesario agendar cita previamente. Estas son las opciones oficiales:

  • En línea: a través de MiConsulado, creando primero tu Llave MX
  • Por teléfono: llamando al 1-424-309-0009
  • WhatsApp: enviando mensaje al (424) 309-0009
Estados Unidos

El Consulado sobre Ruedas recorre California en febrero con trámites esenciales para mexicanos.

¿Dónde estará el Consulado sobre Ruedas en California?

convoca: Consulado de México en Los Ángeles

  • Santa Fe Springs

Dirección: Casa Ajua Jalisco, 12131 Telegraph Rd, CA 90670

  • Lynwood

Dirección: Bateman Hall, 11331 Ernestine Ave, CA 90262

  • Pico Rivera

Dirección: 9528 Beverly Blvd, CA 90660

Convoca: Consulado de México en Fresno

  • Merced

Dirección: Cultiva Central Valley, 3341 M Street, CA 95348

Fechas: 2 al 5 de febrero

  • Mendota

Dirección: Amor Wellness Center, 115 Belmont Ave, CA 93640

Fechas: 9 al 12 de febrero

  • Orosi

Dirección: Cutler Orosi Family Education Center, 40802, CA 93647

Fechas: 17 al 20 de febrero

Convoca: Consulado de México en San Bernardino

  • Blythe

Dirección: Riverside County Administrative Center, 260 N, CA 92225

Fechas: 3 al 7 de febrero

  • Wildomar

Dirección: St. Frances of Rome Catholic Church, 21591 Lemon St, CA 92595

Fechas: 10 al 13 de febrero

  • Coachella

Dirección: Coachella Branch Library, 1500 6th St, CA 92236

Fechas: 24 al 28 de febrero

¿Qué trámites se pueden realizar?

Durante las jornadas del Consulado sobre Ruedas, los asistentes podrán:

  • Tramitar o renovar el pasaporte mexicano
  • Solicitar la matrícula consular
  • Expedición o actualización de la credencial para votar (INE)

Las autoridades recomiendan no dejar el trámite para último momento y acudir con cita confirmada y documentación completa.

Lo más visto

  1. ALERTA inmigrantes: La NUEVA ORDEN que cambia las redadas del ICE en Minneapolis y entra en vigor de inmediato

  2. ¡CONFIRMADO! Inmigrantes indocumentados en EE. UU. recibirán hasta USD 2.600 si cumplen con este TRÁMITE CLAVE

  3. ALERTA inmigrantes con ICE: se aproxima PELIGROSO operativo en este estado de EE. UU., que perjudicará a miles de haitianos

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano