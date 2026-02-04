¿Necesitas una cita? El Consulado sobre Ruedas llega a California en 2026 con NUEVAS FECHAS

El consulado de México continúa acercando sus servicios a la comunidad mexicana en California a través del programa Consulado sobre Ruedas. Esta iniciativa permite realizar trámites oficiales sin necesidad de desplazarse a una sede fija ni enfrentar largas filas a fin de mes.

Entre los servicios disponibles se encuentran la expedición y renovación de documentos esenciales, facilitando el acceso a trámites para quienes viven lejos de los consulados tradicionales.

¿Cómo agendar cita para el Consulado sobre Ruedas?

Para recibir atención es necesario agendar cita previamente. Estas son las opciones oficiales:

En línea: a través de MiConsulado, creando primero tu Llave MX

Por teléfono: llamando al 1-424-309-0009

WhatsApp: enviando mensaje al (424) 309-0009

¿Dónde estará el Consulado sobre Ruedas en California?

convoca: Consulado de México en Los Ángeles

Santa Fe Springs

Dirección: Casa Ajua Jalisco, 12131 Telegraph Rd, CA 90670

Lynwood

Dirección: Bateman Hall, 11331 Ernestine Ave, CA 90262

Pico Rivera

Dirección: 9528 Beverly Blvd, CA 90660

Convoca: Consulado de México en Fresno

Merced

Dirección: Cultiva Central Valley, 3341 M Street, CA 95348

Fechas: 2 al 5 de febrero

Mendota

Dirección: Amor Wellness Center, 115 Belmont Ave, CA 93640

Fechas: 9 al 12 de febrero

Orosi

Dirección: Cutler Orosi Family Education Center, 40802, CA 93647

Fechas: 17 al 20 de febrero

Convoca: Consulado de México en San Bernardino

Blythe

Dirección: Riverside County Administrative Center, 260 N, CA 92225

Fechas: 3 al 7 de febrero

Wildomar

Dirección: St. Frances of Rome Catholic Church, 21591 Lemon St, CA 92595

Fechas: 10 al 13 de febrero

Coachella

Dirección: Coachella Branch Library, 1500 6th St, CA 92236

Fechas: 24 al 28 de febrero

¿Qué trámites se pueden realizar?

Durante las jornadas del Consulado sobre Ruedas, los asistentes podrán:

Tramitar o renovar el pasaporte mexicano

Solicitar la matrícula consular

Expedición o actualización de la credencial para votar (INE)

Las autoridades recomiendan no dejar el trámite para último momento y acudir con cita confirmada y documentación completa.