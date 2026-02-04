- Hoy:
- Partidos de hoy
- 2 de Mayo vs Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
¿Necesitas una cita? El Consulado sobre Ruedas llega a California en 2026 con NUEVAS FECHAS
El Consulado sobre Ruedas llega a varias ciudades de California en febrero para ofrecer pasaporte, matrícula e INE sin largas filas.
El consulado de México continúa acercando sus servicios a la comunidad mexicana en California a través del programa Consulado sobre Ruedas. Esta iniciativa permite realizar trámites oficiales sin necesidad de desplazarse a una sede fija ni enfrentar largas filas a fin de mes.
PUEDES VER: PELIGRO para viajeros en EE.UU.: Alerta por posible exposición al sarampión en aeropuerto y parque temático
Entre los servicios disponibles se encuentran la expedición y renovación de documentos esenciales, facilitando el acceso a trámites para quienes viven lejos de los consulados tradicionales.
¿Cómo agendar cita para el Consulado sobre Ruedas?
Para recibir atención es necesario agendar cita previamente. Estas son las opciones oficiales:
- En línea: a través de MiConsulado, creando primero tu Llave MX
- Por teléfono: llamando al 1-424-309-0009
- WhatsApp: enviando mensaje al (424) 309-0009
El Consulado sobre Ruedas recorre California en febrero con trámites esenciales para mexicanos.
¿Dónde estará el Consulado sobre Ruedas en California?
convoca: Consulado de México en Los Ángeles
- Santa Fe Springs
Dirección: Casa Ajua Jalisco, 12131 Telegraph Rd, CA 90670
- Lynwood
Dirección: Bateman Hall, 11331 Ernestine Ave, CA 90262
- Pico Rivera
Dirección: 9528 Beverly Blvd, CA 90660
Convoca: Consulado de México en Fresno
- Merced
Dirección: Cultiva Central Valley, 3341 M Street, CA 95348
Fechas: 2 al 5 de febrero
- Mendota
Dirección: Amor Wellness Center, 115 Belmont Ave, CA 93640
Fechas: 9 al 12 de febrero
- Orosi
Dirección: Cutler Orosi Family Education Center, 40802, CA 93647
Fechas: 17 al 20 de febrero
Convoca: Consulado de México en San Bernardino
- Blythe
Dirección: Riverside County Administrative Center, 260 N, CA 92225
Fechas: 3 al 7 de febrero
- Wildomar
Dirección: St. Frances of Rome Catholic Church, 21591 Lemon St, CA 92595
Fechas: 10 al 13 de febrero
- Coachella
Dirección: Coachella Branch Library, 1500 6th St, CA 92236
Fechas: 24 al 28 de febrero
¿Qué trámites se pueden realizar?
Durante las jornadas del Consulado sobre Ruedas, los asistentes podrán:
- Tramitar o renovar el pasaporte mexicano
- Solicitar la matrícula consular
- Expedición o actualización de la credencial para votar (INE)
Las autoridades recomiendan no dejar el trámite para último momento y acudir con cita confirmada y documentación completa.
- 1
ALERTA inmigrantes: La NUEVA ORDEN que cambia las redadas del ICE en Minneapolis y entra en vigor de inmediato
- 2
¡CONFIRMADO! Inmigrantes indocumentados en EE. UU. recibirán hasta USD 2.600 si cumplen con este TRÁMITE CLAVE
- 3
ALERTA inmigrantes con ICE: se aproxima PELIGROSO operativo en este estado de EE. UU., que perjudicará a miles de haitianos
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90