ALERTA para inmigrantes en Florida: nueva medida RECHAZA licencia de conducir a quienes no cumplan con REQUISITO CLAVE

Desde el viernes 6 de febrero, una nueva disposición estatal en Florida impedirá el acceso a la solicitud de la licencia de conducir a los conductores que que no dominan correctamente el inglés. Quienes no respeten las nuevas reglas de avaluación no serán aprobados por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

Esta nueva medida busca reducir la cantidad de conductores que presenten dificultades para comprender señales de tránsito y normas de seguridad vial, garantizando así una mayor seguridad en las carreteras del estado.

Florida endurece los requisitos para la solicitud de licencia de conducir

El estado de Florida anunció que los exámenes para obtener la licencia de conducir se aplicarán únicamente en inglés. Para los conductores nuevos, las evaluaciones teóricas, así como los procedimientos relacionados con el proceso oficial, se regirán en este idioma, para asegurar que los solicitantes comprendan correctamente las normas de tránsito y puedan conducir de manera segura en las carreteras del estado.

Nueva medida en Florida rechaza licencia de conducir a quienes no cumplan requisito clave.

El objetivo principal de esta medida es garantizar la seguridad vial y asegurar que todos los solicitantes tengan el mismo nivel de comprensión, eliminando la posibilidad de rendir el examen en otros idiomas.

Quiénes están obligados a cumplir con esta medida

Esta medida, la cual entró en vigencia el viernes 6 de febrero, impacta tanto a residentes extranjeros como a inmigrantes que no tienen un dominio suficiente del inglés, por lo que se verán obligados a demostrar su capacidad para comprender el idioma con el fin de aprobar el examen y obtener su licencia de conducir.

Quienes obtengan una nota reprobatoria deberán volver a rendir el examen hasta alcanzar el nivel necesario de inglés, y mientras tanto no contarán con autorización legal para conducir en el estado.