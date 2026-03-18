- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs Newcastle
- Tabla Liga 1
- Convocados Perú
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Copa Libertadores
- Liga Peruana de Vóley
ALERTA MÁXIMA para todos los inmigrantes en EE. UU.: agentes del ICE utilizan NUEVAS HERRAMIENTAS para rastrear movimientos y alertan a la comunidad
Con un presupuesto incrementado en $75 millones, ICE amplía sus herramientas para rastrear movimientos, generando inquietud en comunidades inmigrantes acerca de posibles detenciones.
Aunque no suele ser la primera agencia que viene a la mente cuando se habla de vigilancia, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha intensificado el uso de nuevas tecnologías para rastrear movimientos y recopilar datos.
PUEDES VER: ALERTA ROJA en Walmart: Tras encontrar a un bebé con GOLPE DE CALOR dentro de un vehículo, mujer fue puesta bajo custodia por este y otros cargos
Con un aumento de presupuesto de US$75 millones gracias al Gran Hermoso Proyecto de Ley, ICE ha ampliado su repertorio tecnológico, lo que preocupa a activistas y expertos en derechos civiles e inmigración.
Tecnologías de reconocimiento facial en uso
Estas herramientas no solo se usan para hacer cumplir las leyes migratorias, sino que también pueden monitorear personas en la vida cotidiana, lo que genera inquietud entre las comunidades inmigrantes sobre posibles detenciones o errores de identificación.
Entre las más destacadas que utiliza ICE están los sistemas de reconocimiento facial, como Mobile Fortify y Clearview AI.
Agentes del Servicio de Inmigración utilizan nuevas herramientas para rastrear movimientos de inmigrantes.
- Mobile Fortify: permite a los agentes capturar fotografías de personas durante paradas en terreno y compararlas con bases de datos para intentar verificar identidad o estatus migratorio.
- Clearview AI: funciona comparando imágenes con millones de fotos extraídas de internet para identificar personas, y tiene contratos importantes con agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Expertos en vigilancia han señalado que estos sistemas no son infalibles: cuando las imágenes son de baja calidad, pueden producir resultados inexactos, lo que aumenta el riesgo de identificación errónea de alguien, incluso cuando no existe causa legítima para ello.
Riesgos legales para comunidades inmigrantes
Especialistas legales señalan que la utilización de reconocimiento facial puede implicar riesgos para derechos protegidos por la Cuarta enmienda (que protege contra registros y decomisos injustificados), así como otras garantías constitucionales.
Margaret Hu, profesora de derecho, advirtió que estos sistemas pueden impactar negativamente incluso a personas que no están involucradas en ninguna violación de la ley, especialmente si la tecnología identifica incorrectamente a alguien. Las personas con estatus migratorio irregular se encuentran particularmente expuestas, ya que pueden enfrentar consecuencias legales severas por errores tecnológicos.
Lectores automatizados de matrículas (ALPR) y seguimiento de vehículos
Otra herramienta preocupante son los lectores automatizados de matrículas (ALPR), cámaras que capturan las placas de vehículos en movimiento y almacenan esa información en bases de datos accesibles por múltiples agencias en todo el país.
Estas cámaras pueden colocarse en postes de luz, vehículos policiales o intersecciones, y el sistema permite rastrear el recorrido de un mismo vehículo a través de distintas cámaras. Aunque ICE no necesariamente tiene contratos directos con proveedores como Flock Safety, puede acceder a estos datos recopilados por agencias locales.
El seguimiento de vehículos permite a las autoridades construir un historial detallado de movimientos, algo que expertos consideran problemático cuando se utiliza sin órdenes judiciales o supervisión clara.
- 1
ALERTA ROJA en Walmart: un PERRO POLICÍA ayuda a descubrir una PRUEBA CRUCIAL en un caso de robo en la tienda
- 2
ALERTA ROJA en Walmart de Payson: policía confirma INQUIETANTE VERDAD tras la amenaza que movilizó a todos y continúa investigando
- 3
ALERTA ROJA en Walmart: Tras encontrar a un bebé con GOLPE DE CALOR dentro de un vehículo, mujer fue puesta bajo custodia por este y otros cargos
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 52.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90