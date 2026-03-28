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ALERTA ROJA, ciudadanos e inmigrantes en EE. UU.: este estado MULTARÁ con 500 dólares a los que realicen esto en las afueras de sus casas
Florida impondrá sanciones de 500 dólares a todos los que realicen ciertas actividades en la parte frontal de sus viviendas. ¿A qué se debe esta radical medida?
¡Atención! Recientemente, el Gobierno de Miami, en Florida, EE. UU., ha compartido, a través de su página web, una serie de medidas estrictas que los residentes deben tomar en cuenta a la hora de desechar basura voluminosa. Cabe mencionar que el incumplimiento de estas normas puede traer consigo severas sanciones, incluyendo multas de hasta US$500. AQUÍ los detalles.
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Este estado de EE. UU. multará con US$500 a los que realicen esto en las afueras de sus casas
'El Cronista' y otros portales internacionales compartieron información necesaria sobre el último anuncio en este estado: la ciudad ha implementado regulaciones rigurosas en relación con el vertido ilegal de desechos, estableciendo un protocolo claro para evitar problemas.
Las multas pueden alcanzar hasta US$500 para quienes realicen esta práctica diaria en sus hogares. Las autoridades han resaltado la necesidad de desechar correctamente neumáticos, sofás y otros objetos voluminosos, respetando las distancias estipuladas.
Este estado de EE. UU. multará con 500 dólares a los que realicen esto en las afueras de sus casas.
Con relación a la normativa vigente, los residuos deben ser desechados de la siguiente manera: en casas, se permite colocar los artículos voluminosos a una distancia de 1,5 metros solo durante la noche previa al día de recolección.
Asimismo, en el caso de los apartamentos, los residentes que cuenten con un contenedor no deben dejar basura de gran tamaño para su recogida; en su lugar, tendrán que coordinar el trámite con el administrador o propietario del edificio. Con ello, se evitan graves castigos.
¿Omitir esta medida puede llegar a ser considerado un delito?
Bajo este contexto, las autoridades locales señalaron que el vertido ilegal de desechos podría constituir un delito según el Estatuto Estatal de Florida 403.413 y el Código de la Ciudad de Miami 22.11/22.93.
En efecto, además de las sanciones económicas que fueron mencionadas líneas arriba, las personas que lleven a cabo esta práctica inapropiada pueden enfrentar arrestos y ser condenadas por delitos relacionados con el medio ambiente.
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