¡Importante! Las estafas dirigidas a inmigrantes en Estados Unidos han ido aumentando de gran manera, aprovechando la desconfianza, el miedo y la angustia que enfrentan estas personas a diario. Su temor y falta de conocimiento se ha convertido en un terreno fértil para los estafadores, quienes solicitan dinero bajo el pretexto de ayudar a detenidos. ¿Cómo evitar fraudes?

Autoridades exponen aumento de estafas dirigidas a extranjeros en EE. UU.; así puedes evitar los fraudes

‘Peninsula 360’ y otros portales señalaron que, bajo este contexto, es necesario contar con un plan de acción en caso de que un familiar sea detenido, ya que esto permite actuar con confianza cuando se pierde la comunicación con esa persona.

Mónica Vaca, exsubdirectora de la Oficina de Protección al Consumidor de la Comisión Federal de Comercio, compartió información valiosa en American Community Media (AcoM), donde señaló que las personas que atraviesan momentos de gran angustia son susceptibles a estafas, porque los delincuentes suelen aprovecharse de su vulnerabilidad.

Autoridades exponen aumento de estafas dirigidas a extranjeros en EE. UU.; así puedes evitar los fraudes.

El arresto de un ser querido puede suceder de manera inesperada, lo cual genera una sensación de amenaza para la familia, lo que los estafadores usan a su favor. La abogada explicó que estos fraudes son efectivos porque los estafadores emplean métodos de pago difíciles de revertir, lo que complica la recuperación del dinero, aunque es posible si se actúa rápidamente.

Kati Daffan, abogada especializada en derechos civiles y del consumidor, destacó la desesperación que siente una familia cuando un miembro es detenido y desaparece, lo que los lleva a buscar ayuda urgentemente. Además, precisó que existen casos en los que se promete la liberación de detenidos a través de tácticas engañosas, la presentación de licencias de abogados falsos, bufetes inexistentes y audiencias de inmigración fraudulentas y demás.

¿Cómo mantenerse alerta y evitar fraudes?

Según la información de la prensa y las autoridades, es muy importante contar con un plan de acción, mantener la serenidad y recurrir a asociaciones de confianza como parte de la prevención ante situaciones adversas.

Mónica Vaca aseguró que se puede permitir que un familiar o amigo tenga acceso a las cuentas bancarias, lo que garantiza que los fondos estén disponibles para la familia en caso de que el titular sea detenido.

Otra alternativa es contar con un poder notarial limitado, aunque es básico conocer sobre los requisitos específicos de cada estado, pues este tipo de documento no es federal y no existe un formato único aplicable en todo el país americano.