ALERTA ROJA sobre la naturalización en EE. UU.: CADA VEZ MENOS inmigrantes solicitan la ciudadanía, ¿por qué?

Las políticas migratorias y los retrasos en los trámites durante la administración de Trump están afectando el proceso de naturalización en Estados Unidos, lo que frena el acceso a la ciudadanía para miles de inmigrantes. Datos federales indican que 2025 cerró como uno de los años con menos naturalizaciones en la historia reciente, lo que refleja un descenso sostenido en las solicitudes y aprobaciones.

Nuevos datos revelan una caída en las naturalizaciones de inmigrantes en 2026

De acuerdo con información del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), el año comenzó con un alto volumen de solicitudes de ciudadanía y resoluciones positivas. Sin embargo, con el paso de los meses la tendencia cambió drásticamente. Menos personas presentaron su solicitud de naturalización y una proporción aún menor logró obtener la ciudadanía estadounidense.

La situación ha generado preocupación entre especialistas. En declaraciones ofrecidas a N+ Univision, el abogado de inmigración Carlos M. García advirtió: "Están demorando las aplicaciones de ciudadanía", señalando que los tiempos de espera se han alargado de forma significativa durante el proceso de naturalización en Estados Unidos.

Según el gobierno federal, 2025 registró una de las cifras más bajas de naturalizaciones en la historia reciente.

¿Por qué van a la baja las naturalizaciones en Estados Unidos?

Expertos señalan que el proceso de naturalización se ha vuelto más estricto, especialmente durante el primer año del mandato del presidente Donald Trump. Según explicó el abogado Carlos M. García a N+ Univision, ahora las autoridades aplican un mayor nivel de revisión a cada expediente.

"Si ellos piensan que hubo algún tipo de fraude, entonces no solo podrían negarte la ciudadanía, sino que también podrían reabrir el caso de la residencia. Van a revisar, incluso podrían visitar a los vecinos e investigar tu historial", detalló el especialista al referirse al endurecimiento de los controles para obtener la ciudadanía estadounidense.

A este panorama se suma la implementación de una nueva versión del examen de ciudadanía por parte de USCIS, lo que ha elevado el nivel de dificultad para muchos solicitantes. Esta medida, aplicada tras una orden ejecutiva, ha tenido un impacto directo en quienes buscan completar su proceso de naturalización en Estados Unidos, especialmente entre quienes enfrentan mayores barreras con el idioma inglés.

El panorama actual deja en evidencia un freno significativo en los procesos de naturalización, con menos solicitudes, más exigencias y un futuro incierto para miles de personas que aún persiguen el objetivo de convertirse en ciudadanos estadounidenses.