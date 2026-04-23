ALERTA MÁXIMA en Walmart: RETIRAN del mercado 50.000 equipos de entrenamiento de fuerza vendidos en el minorista por RIESGO DE LESIONES

La Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de Estados Unidos (CPSC) lanzó una alerta máxima en Walmart EE. UU. luego de informar el retiro del mercado de cerca de 50,000 mancuernas ajustables comercializadas por la cadena. La medida se tomó debido a un posible riesgo de lesiones graves durante su uso. El producto, también vendido en línea a través de Walmart.com, presenta un defecto que podría poner en peligro a los usuarios, lo que ha provocado un retiro a nivel nacional.

Retiran del mercado 50.000 mancuernas ajustables vendidas en Walmart EE. UU.

La CPSC informó el retiro de las mancuernas ajustables FitRx SmartBell Quick-Select de 5 a 52,5 libras, luego de detectarse que los discos de peso pueden desprenderse del mango durante su uso, lo que genera un peligro significativo. Este caso se enmarca dentro de los productos retirados del mercado por ser peligrosos, específicamente en la categoría de mancuernas ajustables comercializadas en Walmart EE. UU.

Según la información oficial, ya se han registrado más de 115 incidentes en los que las placas se han soltado, además de al menos seis lesiones reportadas, incluyendo fracturas en los dedos del pie, hematomas, contusiones y laceraciones. La entidad reguladora citó a WHTM abc27 News al señalar que el retiro responde a "múltiples reportes de fallas durante el uso del equipo que representan un riesgo de lesión para los consumidores", según la cobertura del medio.

La CPSC retiró 50.000 mancuernas ajustables FitRx SmartBell Quick-Select de 5 a 52,5 libras.

Detalles del retiro de mancuernas ajustables FitRx en Walmart EE. UU.

El retiro del mercado afecta al modelo 8361, con números de serie específicos entre KK23288361 y KK23388361, así como KK207608361 y KK21347836. Las mancuernas fueron vendidas en color negro y rojo e incluyen asas, discos de peso y una bandeja de almacenamiento plástica moldeada. La marca FitRx aparece impresa tanto en la bandeja como en las asas del producto.

Estos productos, retirados del mercado por ser peligrosos, fueron comercializados en Walmart EE. UU. y en la tienda en línea de Walmart entre enero y noviembre de 2024, lo que amplía el alcance del retiro a nivel nacional en Estados Unidos.

La CPSC recomendó a los consumidores dejar de usar inmediatamente las mancuernas ajustables y contactar a Tzumi Electronics para recibir un reemplazo gratuito del equipo. Como parte del proceso, los usuarios deben escribir "Retirado del mercado" en la bandeja del producto y registrarse en línea para completar la gestión del retiro.

Este caso refuerza la vigilancia sobre la seguridad de productos de entrenamiento vendidos masivamente en Walmart EE. UU., especialmente en categorías de alta demanda como las mancuernas ajustables, donde cualquier falla puede derivar en lesiones graves para los usuarios.