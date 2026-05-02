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ALERTA MÁXIMA en Walmart: todas las tiendas AFECTADAS por esta REGLA e implementación de nueva ley de pago por hora
Las tiendas Walmart enfrentan un fuerte impacto debido a la implementación de la nueva ley de pago por hora, que evidencia un salario mínimo de 21,65 dólares.
¡Mucha atención! Actualmente, las tiendas de Walmart, junto con diversas cadenas comerciales en Estados Unidos, se alistan para enfrentar una nueva legislación que incrementará sus costos operativos. ¿Los productos subirán de precio? ¿Qué pasará con los trabajadores y clientes?
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Walmart: todas las tiendas afectadas por esta regla y la implementación de la ley de pago por hora
‘The US SUN’ confirmó que Tukwila, ubicada en el estado de Washington, en Estados Unidos, se ha sumado recientemente a diversas localidades del país que han incrementado el salario mínimo para sus trabajadores.
De acuerdo con la información disponible en el sitio web oficial de la ciudad, el salario mínimo establecido asciende a 21,65 dólares por hora.
Walmart: todas las tiendas afectadas por esta regla e implementación de ley de pago por hora.
La normativa, que está vigente desde el 1 de enero de este año, también establece que los empleados que cumplan con ciertos criterios tendrán derecho a horas de trabajo adicionales y a un acceso equitativo a oportunidades laborales.
Cabe precisar que las reformas salariales fueron inicialmente aprobadas en 2023, aunque su implementación empezó el año anterior. La legislación en Washington se ha aplicado de manera gradual y comenzó por las empresas de mayor tamaño.
Datos importantes sobre Tukwila y los cambios en el salario
El 1 de julio de 2025, Tukwila estableció un salario mínimo uniforme de 21,10 dólares en toda la ciudad. Las revisiones anuales de esta remuneración se determinan conforme al Código Municipal de Tukwila.
Asimismo, las empresas ubicadas en la ciudad están obligadas a certificar su cumplimiento de los requisitos de salario mínimo, un proceso que debe realizarse cada año antes del 31 de enero.
Es necesario completar los registros para validar el cumplimiento de la ordenanza. Así, la ciudad podrá realizar las inspecciones pertinentes. Las empresas tienen a su disposición una herramienta en línea que les facilita verificar si Tukwila es la jurisdicción adecuada para establecer el salario mínimo.
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