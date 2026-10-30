¡Atención, inmigrantes! El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos ha confirmado que Luis Arreguin, un individuo originario de Fresno, fue deportado recientemente tras haber acumulado antecedentes de cinco deportaciones anteriores y una gran cantidad de intentos de ingreso ilegal al país americano. Esta situación resalta la complejidad de los casos de inmigración y las medidas implementadas por las autoridades para controlar la entrada de las personas con antecedentes migratorios. AQUÍ más información.

EE. UU.: revelan que hombre deportado por ICE tenía antecedentes; había sido expulsado cinco veces

Según información de 'Calmatters', a fines de octubre de este año, se emitió una rectificación sobre un reportaje que inicialmente precisaba a Arreguin como un padre de familia con 49 años de residencia en Estados Unidos y sin antecedentes delictivos recientes. No obstante, tras la difusión del caso, las autoridades federales aclararon el verdadero historial del hombre a través de sus redes sociales.

En su historial migratorio, se expuso que Arreguin había sido expulsado y deportado en cinco ocasiones, específicamente en 1994, 1996, 1998, 2003 y 2005, admitiendo que su último reingreso ilegal se produjo en 2005. Asimismo, el ICE informó que contaba con antecedentes penales que incluían cargos por asalto agravado con un arma, delitos relacionados con armas de fuego y conducción bajo los efectos del alcohol (DUI).

Cabe resaltar que la organización periodística también reconoció que el implicado había omitido esta información de manera intencionada en las entrevistas. Asimismo, se mencionó que las bases de datos públicas y los registros de cortes locales a los que tuvieron acceso antes de la publicación no reflejaban de inmediato los antecedentes federales y las detenciones previas gestionadas por ICE.

¿Cómo reingresó a EE. UU. en más de cinco oportunidades y qué se sabe de su deportación?

Luis Arreguin tiene un historial de reingresos ilegales, logrando cruzar la frontera sur de Estados Unidos en cinco ocasiones entre 1994 y 2005, aprovechando las debilidades en los controles migratorios de esos años. Según el informe de 'CalMatters', Arreguin fue detenido y deportado formalmente en 1994, 1996, 1998, 2003 y 2005. Tras cada una de las primeras cuatro deportaciones, regresó a Fresno para reunirse con su familia.

Su último reingreso, que tuvo lugar en 2005, fue el más significativo, ya que logró permanecer oculto en el Valle de San Joaquín durante 21 años, hasta su arresto en octubre de 2026. A pesar de contar con antecedentes delictivos locales, como cargos por asalto y DUI, no fue hasta un operativo de control intensificado en Fresno que agentes de ICE lo arrestaron mientras se dirigía a su trabajo. Con una orden de deportación activa, su remoción se llevó a cabo de manera rápida y fue enviado en un avión de deportación solo 16 días después de su detención.