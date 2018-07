Bayern Múnich ha mostrado interés por fichar a Loris Karius

El guardameta alemán Loris Karius estaría analizando una oferta inesperada del Bayern Múnich. Su continuidad en su actual club, el Liverpool estaría en duda luego de la contratación de Alisson Becker por 75 millones de dólares. Sus 'bloopers' en la última final de la Champions League, habría encendido las alarmas en la directiva, razón por la cual salieron en búsqueda de otro arquero.

El Bayern Múnich habría puesto en mesa 12 millones de euros para fichar al arquero alemán, información que soltó el medio español Don Balón.

El interés del club 'bávaro' por contratar otro arquero recae en que a Manuel Neuer no le queda demasiado y Sven Ulreich necesitará competencia de primer nivel. El DT del club, Niko Kovac avala la llegada del guardameta del Liverpool, no obstante, no habría sido el único en dar el visto bueno a su fichaje.

Karius fue uno de los mejores arquero de la Premier Legue la temporada pasada, sin embargo en los últimos meses los han criticado duramente por los gruesos errores en la final de la Champions cuando enfrentaron al Real Madrid. Su compañero en el Liverpool, Alberto Moreno ha salido a defender al guardameta diciendo que es mucho mejor arquero de lo que la gente piensa.

EL DATO:

Loris Karius tiene contrato con 'The reds' hasta mayo del 2021, y actualmente su valor en el mercado es de 12,00 millones de euros.