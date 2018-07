Real Madrid no quiere perder a Gareth Bale y le prepara un nuevo contrato

Real Madrid no quiere dejar nada al azar luego de la partida de su ex figura Cristiano Ronaldo. Esta vez en la ‘Casa Blanca’ están dispuesto a no dejar escapar un jugador importante en el ataque, por eso preparan un nuevo contrato para el galés Gareth Bale.

Según informaciones del diario ‘The Sun’ el conjunto madridista tiene toda la intención de poner en mesa un nuevo contrato para el delantero galés a pesar de que este le quedan cuatro años más.

Hace dos meses Bale había deslizado la posibilidad de dejar el club ‘merengue’ tras ganar la Champions League pero ahora el panorama ha cambiado tras la salida de Zinadine Zidane y el capitán portugués.

NO TE LO PIERDAS: Bonucci volverá a la Juventus de Ronaldo y entregará al AC Milan a una de sus joyas

Ahora el galés se ha convertido en el líder del madridismo y cuenta con el respaldo de sus compañeros y el del nuevo técnico, Julen Lopetegui. El técnico español no ha ocultado su simpatía con el ‘11’. Una clara muestra se dio en la rueda de prensa previo al encuentro amistoso ante el Manchester United por la Internacional Champions Cup.

"Bale está encantado de estar en el Real Madrid. He hablado con él y con todos y él está tremendamente convencido con lo que estamos haciendo y nosotros con lo que él nos dará. Estamos comenzando un camino que será muy bonito", expresó el ex técnico de la selección española.

‘The Sun’ asegura que el Madrid no pretende desprenderse del delantero y lo quiere en su mejor versión para la temporada que se avecina.

EL DATO:

Gareth Bale tiene contrato con el Real Madrid hasta el año 2022.